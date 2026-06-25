Лидер сборной Марокко отреагировал на победу в матче ЧМ-2026

«Это был нелегкий матч. Мы не очень хорошо начали, но затем смогли изменить ситуацию. Удалось победить благодаря тому, как мы атаковали. В перерыве нужно было сосредоточиться на том, чтобы забить второй мяч. Ее могли позволить соперникам обрести уверенность в себе. Гордимся тем, что сделали, но сейчас нам нужно как следует восстановиться и подготовиться к тому, что будет дальше», — приводит слова Хакими пресс-служба ФИФА.