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Ибрагимович назвал атаку Франции сильнейшей в мире

Бывший нападающий сборной Швеции выделил трех французских футболистов среди лучших игроков мира.

Источник: Reuters

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высоко оценил атакующую линию сборной Франции. Об этом он заявил в интервью RMC Sport.

«Из пяти лучших игроков мира трое находятся у них в атаке — Дембеле, Олисе и Мбаппе. К двум другим можно отнести Холанда и Ямаля, Месси находится на другом уровне», — сказал Ибрагимович.

По словам шведа, главной особенностью нынешней сборной Франции является отсутствие конкуренции за статус лидера среди звездных футболистов. Он отметил, что все игроки эффективно действуют не только с мячом, но и без него.

Ибрагимович также сравнил нынешнюю французскую атаку с трио Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар в «ПСЖ», подчеркнув, что нынешнее сочетание выглядит более сбалансированным.

Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Статистика
Франция
Швеция
Удары (всего)
25
8
Удары в створ
12
3
Угловые
9
1
Фолы
14
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
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(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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