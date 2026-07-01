Ибрагимович назвал атаку Франции сильнейшей в мире

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высоко оценил атакующую линию сборной Франции. Об этом он заявил в интервью RMC Sport.
«Из пяти лучших игроков мира трое находятся у них в атаке — Дембеле, Олисе и Мбаппе. К двум другим можно отнести Холанда и Ямаля, Месси находится на другом уровне», — сказал Ибрагимович.
По словам шведа, главной особенностью нынешней сборной Франции является отсутствие конкуренции за статус лидера среди звездных футболистов. Он отметил, что все игроки эффективно действуют не только с мячом, но и без него.
Ибрагимович также сравнил нынешнюю французскую атаку с трио Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар в «ПСЖ», подчеркнув, что нынешнее сочетание выглядит более сбалансированным.
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти