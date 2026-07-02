Полузащитник Сенегала отказался играть за сборную из-за тренера

Сенегальцы завершили борьбу на турнире, уступив сборной Бельгии со счетом 2:3 в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026, хотя по ходу встречи вели 2:0. После игры Гейе заявил, что не намерен возвращаться в расположение сборной, пока ее возглавляет нынешний главный тренер Пап Тьяв.
«Я не буду играть за сборную, пока этой командой руководит этот тренер. Мы заслуживали большего, но решения, которые принимались по ходу турнира, невозможно понять. Сейчас мне очень тяжело это принять», — заявил Гейе.
Футболист не уточнил, связано ли его решение исключительно с поражением от Бельгии или оно стало следствием более глубоких разногласий с тренерским штабом.
45-летний Пап Тьяв возглавил сборную Сенегала в 2024 году. В начале 2026 года на Кубке африканских наций произошел резонансный инцидент. В финале с Марокко в компенсированное время был назначен пенальти в ворота Сенегала за фол на Браиме Диасе.
Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись после уговоров лидера команды Садио Мане. Браим Диас не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, основное время закончилось нулевой ничьей, а в дополнительное время победный гол забил Пап Гейе. Позднее Сенегалу присудили техническое поражение из-за нарушений регламента турнира.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти