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Полузащитник Сенегала отказался играть за сборную из-за тренера

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе поставил под сомнение свое дальнейшее выступление за национальную команду после вылета с ЧМ-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сенегальцы завершили борьбу на турнире, уступив сборной Бельгии со счетом 2:3 в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026, хотя по ходу встречи вели 2:0. После игры Гейе заявил, что не намерен возвращаться в расположение сборной, пока ее возглавляет нынешний главный тренер Пап Тьяв.

«Я не буду играть за сборную, пока этой командой руководит этот тренер. Мы заслуживали большего, но решения, которые принимались по ходу турнира, невозможно понять. Сейчас мне очень тяжело это принять», — заявил Гейе.

Футболист не уточнил, связано ли его решение исключительно с поражением от Бельгии или оно стало следствием более глубоких разногласий с тренерским штабом.

45-летний Пап Тьяв возглавил сборную Сенегала в 2024 году. В начале 2026 года на Кубке африканских наций произошел резонансный инцидент. В финале с Марокко в компенсированное время был назначен пенальти в ворота Сенегала за фол на Браиме Диасе.

Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись после уговоров лидера команды Садио Мане. Браим Диас не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, основное время закончилось нулевой ничьей, а в дополнительное время победный гол забил Пап Гейе. Позднее Сенегалу присудили техническое поражение из-за нарушений регламента турнира.


Бельгия
3:2
Основное время: 2:2 (0:1)
ДВ
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Руди Гарсия
Пап Тиав
Голы
Бельгия
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Сенегал
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
Сенегал
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Статистика
Бельгия
Сенегал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
5
5
Угловые
4
2
Фолы
22
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти