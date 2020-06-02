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16:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Павлюченко Чехии назван лучшим голом сборной России на Евро (видео)

Пробил Петера Чеха.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России провела голосование среди болельщиков в инстаграме, чтобы определить, лучший гол сборной России в истории чемпионатов Европы. Победителем по результатам опроса оказался точный удар Романа Павлюченко в ворота сборной Чехии на Евро-2012.

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В пятерку лучших также вошли голы Андрея Аршавина в ворота Голландии и Швеции на Евро-2008, гол Василия Березуцкого в матче с Англией на Евро-2016 и гол Павлюченко голландцам на Евро-2008.

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Андрей Санталов

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