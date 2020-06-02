Гол Павлюченко Чехии назван лучшим голом сборной России на Евро (видео)

Сборная России провела голосование среди болельщиков в инстаграме, чтобы определить, лучший гол сборной России в истории чемпионатов Европы. Победителем по результатам опроса оказался точный удар Романа Павлюченко в ворота сборной Чехии на Евро-2012.

В пятерку лучших также вошли голы Андрея Аршавина в ворота Голландии и Швеции на Евро-2008, гол Василия Березуцкого в матче с Англией на Евро-2016 и гол Павлюченко голландцам на Евро-2008.