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10:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Цены на билеты на дебютный матч Месси в «Интер Майами» взлетели в 10 раз

Цены на билеты на матч между «Интер Майами» и мексиканским клубом «Крус Асуль» выросли более в чем в 10 раз после новости о переходе Лионеля Месси в американский клуб. Об этом сообщает портал Clutch Points.

ПСЖ
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По информации источника, Месси может дебютировать за «Интер Майами» 21 июля. В этот день у американского клуба запланирована домашняя игра с «Крус Асулем» в рамках первого раунда Кубка Лиг — нового турнира между клубами МЛС и чемпионата Мексики.

До новости о переходе Месси в «Интер Майами» билеты на этот матч можно было приобрести за 29 долларов. Теперь минимальная цена составляет 329 долларов, а средняя цена повысилась с 122 до 373 долларов.

В США ожидают, что билеты на матчи Месси будут расти дальше. Билеты на матч регулярного чемпионата против действующего чемпиона МЛС «Лос-Анджелеса», который состоится 3 сентября, подскочили в цене с 81 до 624 долларов.

В среду, 7 июня, Лионель Месси официально объявил о решении продолжить карьеру «Интер Майами». Прежде чем принять предложение американского клуба, 35-летний нападающий отверг предложения «Барселоны» и «Аль-Хиляля».

На прошлой неделе стало известно, что Месси покинет «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. За два года в парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач. С парижанами Месси дважды выиграл чемпионат и один раз Суперкубок Франции.

«Интер Майами» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Подопечные аргентинского специалиста Хавьера Моралеса проиграли 11 из 16 матчей регулярного чемпионата.

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