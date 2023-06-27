Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике
Колумбийская певица Шакира рассказала, что узнала об изменах футболиста Жерара Пике из СМИ, пока ее отец находился в отделении интенсивной терапии.
Колумбийская певица Шакира рассказала, что узнала об изменах футболиста Жерара Пике из СМИ, пока ее отец находился в отделении интенсивной терапии.
«Я узнала, что меня предали, из прессы, когда мой отец находился в отделении интенсивной терапии. Я думала, что не переживу этого. Человек, которого я любила больше всего в своей жизни, мой отец, покидал меня, когда я так в нем нуждалась. Я не могла поговорить с ним или получить совет от своего лучшего друга, который был мне так нужен. Его выздоровление было очень тяжелым и медленным, но он замечательный человек для всех нас, который всегда удивляет своей силой. Мой папа — величайший пример стойкости», — приводит слова Шакиры People en Espanol.
46-летняя Шакира объявила о расставании с Пике после 12 лет отношений в июне прошлого года. По данным СМИ, это произошло из-за измен 36-летнего спортсмена. В ноябре Пике покинул «Барселону» и завершил карьеру. Он выступал за каталонский клуб с 2008 года.
Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года, но не оформляли брак официально. У пары двое детей.