Шакира рассказала, как узнала об изменах Жерара Пике

«Я узнала, что меня предали, из прессы, когда мой отец находился в отделении интенсивной терапии. Я думала, что не переживу этого. Человек, которого я любила больше всего в своей жизни, мой отец, покидал меня, когда я так в нем нуждалась. Я не могла поговорить с ним или получить совет от своего лучшего друга, который был мне так нужен. Его выздоровление было очень тяжелым и медленным, но он замечательный человек для всех нас, который всегда удивляет своей силой. Мой папа — величайший пример стойкости», — приводит слова Шакиры People en Espanol.