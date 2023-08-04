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18:30 (мск), источник: Sportmail.ru

«Шахтер» объявил о подписании экс-защитника «Барселоны»

Воспитанник «Шахтера» Дмитрий Чигринский возвращается в родной клуб.

Шахтер
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Источник: Официальный сайт "Шахтера"

Украинский футбольный клуб «Шахтер» объявил на своем официальном сайте о трансфере 36-летнего защитника Дмитрия Чигринского.

Чигринский — воспитанник «Шахтера». В составе основной команды «горняков» защитник дебютировал в июне 2004 года. Всего за «Шахтер» Чигринский сыграл 189 матчей, в которых забил 16 голов.

В 2009 году Чигринский перешел в «Барселону» за 25 миллионов евро, за которую сыграл 12 матчей и год спустя вернулся в Украинскую Премьер-лигу.

Дмитрий Чигринский с 2016 года играл в Греции за АЕК и «Ионикос».

Чигринский — шестикратный чемпион Украины в составе «Шахтера», чемпион Испании в составе «Барселоны» и чемпион Греции в составе АЕКа.

На счету защитника 29 матчей за сборную Украины.

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