«Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хиляль» Малкома сыграют в финале Кубка арабских чемпионов

В полуфинале «Аль-Наср» благодаря пенальти Криштиану Роналду прошел иракский клуб «Аль-Шорта» (1:0), а «Аль-Хиляль» благодаря голу Малкома выбил из турнира саудовский «Аль-Шабаб» (3:1). Финал турнира пройдет в субботу, 12 августа, на стадионе Короля Фахда.

Саудовский клуб станет победителем турнира впервые за 18 лет. Последний раз это удавалось сделать «Аль-Иттихаду» в 2005 году. Ранее «Аль-Наср» ни разу не побеждал в Кубке арабских чемпионов, а «Аль-Хиляль» побеждал дважды — в 1994 и 1995 году.