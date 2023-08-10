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09:45 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хиляль» Малкома сыграют в финале Кубка арабских чемпионов

Саудовские клуб «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» вышли в финал Кубка арабских чемпионов.

Зенит
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Источник: AFP 2023

В полуфинале «Аль-Наср» благодаря пенальти Криштиану Роналду прошел иракский клуб «Аль-Шорта» (1:0), а «Аль-Хиляль» благодаря голу Малкома выбил из турнира саудовский «Аль-Шабаб» (3:1). Финал турнира пройдет в субботу, 12 августа, на стадионе Короля Фахда.

Саудовский клуб станет победителем турнира впервые за 18 лет. Последний раз это удавалось сделать «Аль-Иттихаду» в 2005 году. Ранее «Аль-Наср» ни разу не побеждал в Кубке арабских чемпионов, а «Аль-Хиляль» побеждал дважды — в 1994 и 1995 году.

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