Криштиану нарушил законы Саудовской Аравии, перекрестившись после гола
10 августа Криштиану Роналду забил единственный гол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Шортой» в полуфинале Кубка арабских чемпионов.
10 августа Криштиану Роналду забил единственный гол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Шортой» в полуфинале Кубка арабских чемпионов.
После гола, который вывел «Аль-Наср» в финал, Криштиану перекрестился.
Известно, что Роналду рос в католической семье, поэтому само по себе действие португальца не должно удивлять, но в мусульманской стране запрещена публичная демонстрация чужой веры. За это грозит арест, депортация или финансовые санкции.
Публичная демонстрация немусульманской веры приводила к многочисленным арестам и судам простых жителей. 10 лет назад колумбийского игрока «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали в здании торгового центра, поскольку его рубашка не прикрывала татуировку с изображением Христа.
С другой стороны, часть саудовского общества относится к поступкам португальца снисходительно. В стране благодарны, что суперзвезда помогает раскручивать международный имидж саудовского футбола. В частности, остались без последствий неприличный жест в отношении соперника (Криштиану схватил себя за пах), а также тот факт, что вопреки арабским законам Криштиану живет со своей девушкой Джорджиной Родригес вне брака.
Ожидается, что и в данной ситуации Криштиану отделается предупреждением.