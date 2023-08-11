Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Урал
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Альмерия
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Бернли
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Валенсия
Футбол. Еврокубки
10.08
Хайдук С
ПАОК
00
Все события
Фоторепортажи
23Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
20Великий Буффон
13:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Криштиану нарушил законы Саудовской Аравии, перекрестившись после гола

10 августа Криштиану Роналду забил единственный гол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Шортой» в полуфинале Кубка арабских чемпионов.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

После гола, который вывел «Аль-Наср» в финал, Криштиану перекрестился.

Известно, что Роналду рос в католической семье, поэтому само по себе действие португальца не должно удивлять, но в мусульманской стране запрещена публичная демонстрация чужой веры. За это грозит арест, депортация или финансовые санкции.

Публичная демонстрация немусульманской веры приводила к многочисленным арестам и судам простых жителей. 10 лет назад колумбийского игрока «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали в здании торгового центра, поскольку его рубашка не прикрывала татуировку с изображением Христа.

С другой стороны, часть саудовского общества относится к поступкам португальца снисходительно. В стране благодарны, что суперзвезда помогает раскручивать международный имидж саудовского футбола. В частности, остались без последствий неприличный жест в отношении соперника (Криштиану схватил себя за пах), а также тот факт, что вопреки арабским законам Криштиану живет со своей девушкой Джорджиной Родригес вне брака.

Ожидается, что и в данной ситуации Криштиану отделается предупреждением.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Криштиану нарушил законы Саудовской Аравии, перекрестившись после гола
Отстранение российских керлингистов продлили до конца года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь