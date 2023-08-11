Криштиану нарушил законы Саудовской Аравии, перекрестившись после гола

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239243&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После гола, который вывел «Аль-Наср» в финал, Криштиану перекрестился.

Известно, что Роналду рос в католической семье, поэтому само по себе действие португальца не должно удивлять, но в мусульманской стране запрещена публичная демонстрация чужой веры. За это грозит арест, депортация или финансовые санкции.

Публичная демонстрация немусульманской веры приводила к многочисленным арестам и судам простых жителей. 10 лет назад колумбийского игрока «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали в здании торгового центра, поскольку его рубашка не прикрывала татуировку с изображением Христа.

С другой стороны, часть саудовского общества относится к поступкам португальца снисходительно. В стране благодарны, что суперзвезда помогает раскручивать международный имидж саудовского футбола. В частности, остались без последствий неприличный жест в отношении соперника (Криштиану схватил себя за пах), а также тот факт, что вопреки арабским законам Криштиану живет со своей девушкой Джорджиной Родригес вне брака.