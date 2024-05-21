Установлен мировой рекорд по продолжительности серии пенальти



Клуб «Димона» по пенальти обыграл «Шимшон» в матче первого раунда плей-офф за выход во вторую лигу Израиля, команды побили мировой рекорд по продолжительности серии 11-метровых ударов.

Основное и дополнительное время встречи, которая состоялась 20 мая, завершились со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Димоны», одержав победу со счетом 23:22.