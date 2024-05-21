Установлен мировой рекорд по продолжительности серии пенальти
Израильские команды на двоих нанесли 56 ударов в послематчевой серии пенальти.
Израильские команды на двоих нанесли 56 ударов в послематчевой серии пенальти.
Клуб «Димона» по пенальти обыграл «Шимшон» в матче первого раунда плей-офф за выход во вторую лигу Израиля, команды побили мировой рекорд по продолжительности серии 11-метровых ударов.
Основное и дополнительное время встречи, которая состоялась 20 мая, завершились со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Димоны», одержав победу со счетом 23:22.
По информации книги рекордов Гиннесса, самая длинная серия пенальти состоялась в 2005 году, когда «Палас» обыграл «Сивикс» в финале Кубка Намибии (2:2, 17:16 — пенальти). Тогда команды нанесли 48 ударов по воротам.