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12:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Установлен мировой рекорд по продолжительности серии пенальти

Израильские команды на двоих нанесли 56 ударов в послематчевой серии пенальти.


Клуб «Димона» по пенальти обыграл «Шимшон» в матче первого раунда плей-офф за выход во вторую лигу Израиля, команды побили мировой рекорд по продолжительности серии 11-метровых ударов.

Основное и дополнительное время встречи, которая состоялась 20 мая, завершились со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Димоны», одержав победу со счетом 23:22.

По информации книги рекордов Гиннесса, самая длинная серия пенальти состоялась в 2005 году, когда «Палас» обыграл «Сивикс» в финале Кубка Намибии (2:2, 17:16 — пенальти). Тогда команды нанесли 48 ударов по воротам.

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