«Реал» стал самым дорогим клубом мира третий год подряд

Рейтинг возглавил мадридский «Реал», чья рыночная стоимость на текущий момент оценивается в $6,6 млрд. Клуб возглавляет данный рейтинг третий год подряд. За последний год «королевский» клуб прибавил в стоимости девять процентов.

Всего отметку в $1 млрд перешагнули 18 клубов, два из которых выступают в МЛС: «Лос-Анджелес» ($1,2 млрд) и «Интер Майами» ($1,03 млрд). Клуб Дэвида Бекхэма стал самым быстрорастущим в рейтинге и за минувший год вырос в стоимости на 72 процента.