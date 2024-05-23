«Реал» стал самым дорогим клубом мира третий год подряд
Forbes представил обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.
Forbes представил обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.
Рейтинг возглавил мадридский «Реал», чья рыночная стоимость на текущий момент оценивается в $6,6 млрд. Клуб возглавляет данный рейтинг третий год подряд. За последний год «королевский» клуб прибавил в стоимости девять процентов.
В пятерку самых дорогих клубов мира также вошли «Манчестер Юнайтед» ($6,55 млрд), «Барселона» ($5,6 млрд), «Ливерпуль» ($5,37 млрд) и «Манчестер Сити» ($5,1 млрд).
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира:
Всего отметку в $1 млрд перешагнули 18 клубов, два из которых выступают в МЛС: «Лос-Анджелес» ($1,2 млрд) и «Интер Майами» ($1,03 млрд). Клуб Дэвида Бекхэма стал самым быстрорастущим в рейтинге и за минувший год вырос в стоимости на 72 процента.