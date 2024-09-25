В Уругвае мячом разбили стекло в комментаторской кабине: видео

«Альбион» был основан в 1891 году и является старейшей уругвайской командой. «Альбион» был включен в так называемый Клуб пионеров, объединяющий старейшие футбольные команды своих стран. Клуб пионеров был основан «Шеффилдом», самым старым клубом в мире из ныне существующих. «Шеффилд» отсчитывает свою историю с 1857 года.