В Уругвае мячом разбили стекло в комментаторской кабине: видео

В Монтевидео состоялся матч, в котором «Альбион» принимал другую команду из столицы Уругвая — «Монтевидео Сити». В одном из эпизодов мяч пролетел над трибунами и разбил стекло комментаторской кабины. По иогам данного инцидента, к счастью, никто не пострадал.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Альбиона». В составе хозяев отличились Эмануэль Куэльо и Валентин Хара, а у гостей — Лукас Родригес.
«Альбион» был основан в 1891 году и является старейшей уругвайской командой. «Альбион» был включен в так называемый Клуб пионеров, объединяющий старейшие футбольные команды своих стран. Клуб пионеров был основан «Шеффилдом», самым старым клубом в мире из ныне существующих. «Шеффилд» отсчитывает свою историю с 1857 года.