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Месси номинирован на награду лучшему игрока года по версии ФИФА

ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста по итогам 2024 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На награду претендуют 11 футболистов, в том числе пять игроков мадридского «Реала»: Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Тони Кроос и Килиан Мбаппе. Также в список номиналов вошли Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Лионель Месси («Интер Майами»), Флориан Виртц («Байер») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Источник: FIFA.com

Претенденты на награду были отобраны на основе их выступлений в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. Новый обладатель награды станет известен в середине января. Действующим обладателем награды является аргентинец Лионель Месси.

Реал
Манчестер Сити
Байер
Барселона