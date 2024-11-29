Месси номинирован на награду лучшему игрока года по версии ФИФА

На награду претендуют 11 футболистов, в том числе пять игроков мадридского «Реала»: Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Тони Кроос и Килиан Мбаппе. Также в список номиналов вошли Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Лионель Месси («Интер Майами»), Флориан Виртц («Байер») и Ламин Ямаль («Барселона»).
Претенденты на награду были отобраны на основе их выступлений в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. Новый обладатель награды станет известен в середине января. Действующим обладателем награды является аргентинец Лионель Месси.