Кто станет чемпионом России и Италии? Анонс последних матчей

«Комо» — «Интер»
Прогноз: победа «Комо» с форой (+1) за 1,84.
На первый взгляд ситуация в чемпионской гонке Серии А очень похожа на ту, что сложилась перед последним туром в России, но есть разница. «Интер» выступает как бы в роли «Зенита»: миланскому клубу необходимо побеждать и надеяться на осечку «Наполи». Вот только у «Интера» важнейший матч еще впереди — финал Лиги чемпионов с «ПСЖ» через неделю, а прямо сейчас встреча в гостях с гораздо более серьезным соперником, чем у неаполитанцев.
Легендарный испанский полузащитник Сеск Фабрегас оказался чрезвычайно перспективным тренером. Поднял «Комо» в Серию А, где провел прекрасный сезон. Десятое место — отличный результат для дебютанта. У «Комо» шесть побед в семи последних турах. Возможные проблемы «Интера» в этой игре не удивят. Даже если «Комо» и не сделает «Наполи» чемпионом, крови «Интеру», у которого накопилась большая психологическая и физическая усталость, дома попортит. Осечка команды Индзаги очень возможна, а если миланцы все же победят с разницей в один мяч, при ставке на «Комо» с форой +1 получим возврат.
«Наполи» — «Кальяри»
Прогноз: победа «Наполи» и тотал меньше 3.5 за 1,93.
«Наполи» заставил своих болельщиков поволноваться. Когда казалось, что скудетто у Антонио Конте и его парней в кармане, дважды подряд сыграл вничью и дал «Интеру» надежду. Но календарь выгоден неаполитанцам. В самом конце надо просто обыграть дома скромный «Кальяри», и дело в шляпе.
Очень важно, что клуб с Сардинии, разгромив «Венецию» в предыдущем туре, гарантировал себе прописку в Серии А. Для команды Давиде Николы сезон в принципе уже завершен. Пикантная деталь: основной вратарь «Кальяри» Элиа Каприле арендован у «Наполи». Осенью он провел пять матчей за нынешних лидеров. То есть, проиграв в этом туре, он… станет чемпионом Италии. Увы для болельщиков «Интера», в параллельной игре не видно предпосылок для сенсации. Скорее всего, «Наполи» забьет пару мячей, а потом комфортно доведет матч до церемонии празднования. Два года спустя скудетто возвращается в Неаполь.
«Зенит» — «Ахмат»
Прогноз: победа «Зенита» и «обе забьют — нет» за 1,78.
Пока «Зенит» пытается решить свою часть задачи в последнем домашнем матче сезона, на скамейке «Газпром Арены» будут следить за трансляцией игры в Краснодаре. Так было и год назад. Разница лишь в том, что соперник на поле теперь не «Ростов», а «Ахмат», а в параллельной игре нужно, чтобы «Динамо» не проиграло, как в прошлый раз, а выиграло. Матч с ростовчанами тогда не задался, и пришлось героически вырывать волевую победу в концовке. Способен ли «Ахмат» так же напрячь «Зенит»? Возможно, но, скорее, грозненцы станут для «Зенита» чем-то вроде «Кальяри» для «Наполи».
«Ахмат» перед заключительным туром находится в зоне стыковых матчей, но останется там при любом исходе. Впереди стыки с представителями Первой лиги, через считанные дни, и на них нужно сохранить силы и здоровье. Под началом Ташуева «Ахмат» на какое-то время взбодрился, но в последних матчах не блистал. Кажется, команда из Грозного приглашена в Питер для массовки на праздновании столетия местного клуба. Чемпионом «Зенит» может и не стать, но полновесные три очка в такой обстановке неизбежны. Трудно сказать, сколько раз Соболеву и компании удастся отличиться, реальнее оценить вероятность матча на ноль. «Зенит» меньше всех пропускает, а у «Ахмата» нет забивных футболистов.
«Краснодар» — «Динамо»
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2,36.
«Краснодару» достаточно одержать победу дома, и он чемпион. Легче сказать, чем сделать. Динамовцы были в шкуре «Краснодара» год назад и потерпели неудачу. А самим «быкам» в той ситуации было проще — меньше давления перед игрой. Оно появилось только, когда пошли обнадеживающие новости из Питера, что «Зенит» проигрывает. «Динамо» ничего дарить «Краснодару» не собирается: Ролан Гусев выразился на этот счет предельно четко. Кстати, это важнейший матч лично для него — укроти «быка», и у руководителей клуба не поднимется рука менять летом тренера, который так прекрасно начал самостоятельную работу после увольнения Марцела Лички.
«Краснодар» выиграл четыре последние встречи с «Динамо», но гадать на исход здесь опасно: матч совершенно специфической психологии для обеих сторон и стоит особняком. С голами тоже все не очень понятно. С одной стороны, встречаются две самые забивные команды РПЛ. Особенно впечатляет «Динамо»: 23 тура подряд с голами! Но что было 24 тура назад? Поражение от «Краснодара» со счетом 0:1. 0:1 было и в очной встрече на Зимнем кубке РПЛ, и в том самом матче год назад. Цена гола в этот раз возрастает многократно. Поэтому тотал будет ниже краснодарских и динамовских нормативов.
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»
Прогноз: победа «Астон Виллы» за 1,72.
Для «Ман Юнайтед» итог сезона полностью зависел от финала ЛЕ с «Тоттенхэмом». Финал проигран, а значит, итоги кошмарны: худший сезон за много десятилетий официально оформлен. Джим Рэтклифф, который уже заставил болельщиков пожалеть о завершении эпохи Глэйзеров, продолжает увольнять сотрудников, но Рубена Аморима вроде не тронет. Остался последний матч позорного пути — и в отпуск.
Забавно, что «Астон Вилле», которая ведет борьбу за распределение путевок в Лигу чемпионов, календарь подготовил две подряд встречи с финалистами Лиги Европы. «Тоттенхэм» обыгран со счетом 2:0, впереди «МЮ». И то, что матч состоится на «Олд Траффорд», в этом сезоне соперников манкунианцев вообще не пугает. Скорее, это повод для болельщиков «красных дьяволов» еще раз выразить свое разочарование в адрес собственной команды. «Вилле» нужны очки, она в порядке, она победит.
«Атлетик» — «Барселона»
Прогноз: двойной шанс «Атлетика» 1Х за 1,74.
На примере «Ливерпуля» и той же «Барселоны» мы видим, что команды, которые уже оформили чемпионские титулы, весьма благосклонны к своим соперникам по заключительным, ничего не значащим со спортивной точки зрения матчам. «Атлетик» тоже может немного расслабиться: баски добыли путевку в Лигу чемпионов, забронировав себе место в первой пятерке, но на флажке есть шанс достать мадридский «Атлетико», занимающий третье место.
Мотивация басков намного выше. Матчи с «Барсой» для них достаточно принципиальны, они не любят проигрывать каталонцам в Бильбао, потому упрутся и в этот раз. Интересно, что в отличие от предыдущего тура букмекеры ждут от «Барселоны» результата. Только дело ведь не в выпитом на праздновании алкоголе, который уже выветрился. Тотал угадать трудно: в матчах «Атлетика» голов очень мало, а «Барселоны» — очень много. Но можно ограничиться осторожным прогнозом, что гордый баскский клуб не проиграет в последнем перед отпуском матче перед своими болельщиками.
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