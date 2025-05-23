Кто станет чемпионом России и Италии? Анонс последних матчей

Пока «Зенит» пытается решить свою часть задачи в последнем домашнем матче сезона, на скамейке «Газпром Арены» будут следить за трансляцией игры в Краснодаре. Так было и год назад. Разница лишь в том, что соперник на поле теперь не «Ростов», а «Ахмат», а в параллельной игре нужно, чтобы «Динамо» не проиграло, как в прошлый раз, а выиграло. Матч с ростовчанами тогда не задался, и пришлось героически вырывать волевую победу в концовке. Способен ли «Ахмат» так же напрячь «Зенит»? Возможно, но, скорее, грозненцы станут для «Зенита» чем-то вроде «Кальяри» для «Наполи».