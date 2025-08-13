Ричмонд
Тренер сборной России уверен, что Сафонов останется в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «Чемпионату» высказался о возможном возвращении национальной команды на международную арену.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Когда мы с ним прощались после сборной, были уверены, что Матвей будет играть на клубном чемпионате мира. Есть разные версии, почему так получилось — тренеры же тоже не все ему говорят. Трансфер Шевалье? Давайте подождем. Но думаю, что у Матвея все хорошо и он останется в этом сезоне в “ПСЖ”. О переходе Забарного из “Борнмута”. тоже спрашивали, верю ли, что из-за него могут убрать Матвея. Не верю.

Как знаю, у Доннаруммы и Сафонова были хорошие отношения как у конкурентов. Да, они не дружили, но относились с уважением друг к другу. У них был хороший микроклимат — чисто профессиональные отношения. Уровень Матвея во Франции изменился очень сильно! Первые три месяца ему дали очень много.

Собираюсь созвониться с Матвеем в середине августа. Считаю, у него был лучший сезон в том году в карьере. Не по медалям, которые он там собрал. Матвею было очень непросто два — два с половиной месяца. Там еще больше скорости, еще быстрее надо думать! Матвей рассказывал: “Витальич, только подумаю, а мяч уже в воротах. Я еще думаю, где мне встать, где руки держать, а мячи залетают”. Но где-то через месяц-два он говорит: всё, я уже везде успеваю и подумать, и сработать, и уже начинаю спасать на тренировках», — сказал Кафанов.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Вратарь сборной России провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В первом сезоне с Сафоновым «ПСЖ» выиграл четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Кроме того, парижский клуб вышел в финал клубного чемпионата мира, где уступил лондонскому «Челси» (0:3).

Основным вратарем «ПСЖ» в прошлом сезоне был итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который накануне не попал в состав команды на матч за Суперкубок УЕФА и заявил о своем уходе из парижского клуба.

Ранее «ПСЖ» объявил о переходе защитника сборной Украины Ильи Забарного из «Борнмута» за 67 млн евро. Сообщалось, что парижский клуб намерен минимизировать имиджевые и политические риски после трансфера 22-летнего украинца и попытается продать Сафонова.

Сегодня «ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

