Тренер сборной России уверен, что Сафонов останется в «ПСЖ»

«Когда мы с ним прощались после сборной, были уверены, что Матвей будет играть на клубном чемпионате мира. Есть разные версии, почему так получилось — тренеры же тоже не все ему говорят. Трансфер Шевалье? Давайте подождем. Но думаю, что у Матвея все хорошо и он останется в этом сезоне в “ПСЖ”. О переходе Забарного из “Борнмута”. тоже спрашивали, верю ли, что из-за него могут убрать Матвея. Не верю.



Как знаю, у Доннаруммы и Сафонова были хорошие отношения как у конкурентов. Да, они не дружили, но относились с уважением друг к другу. У них был хороший микроклимат — чисто профессиональные отношения. Уровень Матвея во Франции изменился очень сильно! Первые три месяца ему дали очень много.



Собираюсь созвониться с Матвеем в середине августа. Считаю, у него был лучший сезон в том году в карьере. Не по медалям, которые он там собрал. Матвею было очень непросто два — два с половиной месяца. Там еще больше скорости, еще быстрее надо думать! Матвей рассказывал: “Витальич, только подумаю, а мяч уже в воротах. Я еще думаю, где мне встать, где руки держать, а мячи залетают”. Но где-то через месяц-два он говорит: всё, я уже везде успеваю и подумать, и сработать, и уже начинаю спасать на тренировках», — сказал Кафанов.