Гол Месси помог «Интер Майами» выйти в полуфинал плей-офф МЛС

В полуфинале плей-офф МЛС команда Хавьера Маскерано сыграет с «Нью-Йорк Сити», который одержал победу над «Филадельфией Юнион» в ¼ финала плей офф МЛС со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Макси Моралес (27).