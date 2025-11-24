Ричмонд
Гол Месси помог «Интер Майами» выйти в полуфинал плей-офф МЛС

«Интер Майами» разгромил «Цинциннати» в четвертьфинале плей-офф МЛС (4:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей дубль оформил Тадео Альенде (62-я и 74-я минуты), еще по голу забили Лионель Месси (19) и Матео Сильветти (57). Также 38-летний Месси сделал три результативные передачи.

Месси первым из футболистов достиг отметки в 1 300 результативных действий за карьеру.

В шести последних матчах «Интер Майами» Месси забил 11 голов.

Всего в этом сезоне аргентинец в 32 матчах сезона МЛС с учетом плей-офф забил 35 мячей и отдал 17 результативных передач.

В полуфинале плей-офф МЛС команда Хавьера Маскерано сыграет с «Нью-Йорк Сити», который одержал победу над «Филадельфией Юнион» в ¼ финала плей офф МЛС со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Макси Моралес (27).

В другой части сетки в следующую стадию уже вышел «Ванкувер Уайткэпс», команда по пенальти прошла «Лос-Анджелес» — 2:2, (4:3). Второй четвертьфинальный матч состоится 25 ноября между «Сан-Диего» и «Миннесотой Юнайтед».

Победителем прошлогоднего розыгрыша чемпионата МЛС был клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».