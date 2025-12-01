Статую Месси в Аргентине разрушили вандалы: видео

Как сообщает источник, скульптура Месси, посвященная победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре, находилась перед входом в бар El Nuevo Mundial. Утром ее обнаружили расколотой пополам со следами ударов.
Год назад эта же скульптура уже подвергалась нападению неизвестных: ей отломали голову.
На данный момент полиция ищет виновных и выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее был подвергнут вандализму мурал бывшего полузащитника национальной команды Анхеля Ди Марии в клубе El Torito в Росарио — города, где спортсмен делал свои первые шаги в футболе. Неизвестные облили изображение краской и написали ругательства в адрес аргентинца.
Напомним, Лионель Месси вместе с «Интер Майами» впервые вышел в финал плей-офф МЛС, обыграв «Нью-Йорк Сити» (5:1). В этом матче аргентинец оформил 405-й ассист в карьере, обойдя по этому показателю Ференца Пушкаша. 38-летний нападающий стал игроком с наибольшим количеством результативных передач за карьеру. Также Месси завоевал 47-й трофей и установил мировой рекорд по количеству выигранных титулов среди футболистов. В решающем матче плей-офф МЛС «Интер Майами» 6 декабря на своем поле сыграет против «Ванкувер Уайткэпс».