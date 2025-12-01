Ричмонд
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.43
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.10
П2
2.70
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.35
П2
3.90
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2

Статую Месси в Аргентине разрушили вандалы: видео

Скульптуру Месси в центре города Мар-дель-Плата в Аргентине разрушили неизвестные, сообщает Ahora Mar del Plata.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Как сообщает источник, скульптура Месси, посвященная победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре, находилась перед входом в бар El Nuevo Mundial. Утром ее обнаружили расколотой пополам со следами ударов.

Год назад эта же скульптура уже подвергалась нападению неизвестных: ей отломали голову.

На данный момент полиция ищет виновных и выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее был подвергнут вандализму мурал бывшего полузащитника национальной команды Анхеля Ди Марии в клубе El Torito в Росарио — города, где спортсмен делал свои первые шаги в футболе. Неизвестные облили изображение краской и написали ругательства в адрес аргентинца.

Напомним, Лионель Месси вместе с «Интер Майами» впервые вышел в финал плей-офф МЛС, обыграв «Нью-Йорк Сити» (5:1). В этом матче аргентинец оформил 405-й ассист в карьере, обойдя по этому показателю Ференца Пушкаша. 38-летний нападающий стал игроком с наибольшим количеством результативных передач за карьеру. Также Месси завоевал 47-й трофей и установил мировой рекорд по количеству выигранных титулов среди футболистов. В решающем матче плей-офф МЛС «Интер Майами» 6 декабря на своем поле сыграет против «Ванкувер Уайткэпс».