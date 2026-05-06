«Все улажено». Робиньо-младший — о стычке с Неймаром

3 мая на тренировке «Сантоса» произошла стычка между Неймаром и 18-летним сыном Робиньо. По информации бразильских СМИ, Неймар вступил в конфликт с полузащитником после игрового эпизода. Сообщалось, что Робиньо-младший выдвинул три обвинения против 34-летнего Неймара и может покинуть «Сантос».
«Я был расстроен. Он мой кумир с самого детства, и я его очень люблю. Когда мне было восемь лет, он сделал мне подарок — я тогда так сильно плакал, и храню ту футболку по сей день. Ситуацию раздули до невероятных масштабов. Даже если это и было ошибкой, он уже извинился и признал ее… У него хватило мужества взять на себя ответственность, и теперь все в порядке. Люди говорят много такого, что не соответствует действительности. Все уже улажено», — приводит слова Робиньо-младшего LIBERTA DEPRE в соцсетях со ссылкой на ESPN Brasil.
Робиньо-младший выступает за основную команду «Сантоса» с лета 2025 года. Он провел за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.
34-летний Неймар сыграл за «Сантос» в 265 встречах, в которых забил 152 гола и сделал 73 передачи.
В нынешнем сезоне «Сантос» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 15 очками. Лидером Бразильской Серии А является «Палмейрас» с 33 баллами.