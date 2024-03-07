Алонсо: В Формуле-1 много скандалов потому что на трассе скучно
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский гонщик Фернандо Алонсо рассказал, почему в королевских гонках сейчас волна скандалов.
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский гонщик Фернандо Алонсо рассказал, почему в королевских гонках сейчас волна скандалов.
Алонсо имеет в виду ситуацию с руководителем команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером и президентом FIA Мохаммедом бен Сулайемом.
«За пределами трассы много разговоров, потому что происходящее на трассе не вызывает интереса. Одна машина побеждала на протяжении последних 72 гонок, три года доминирования. Когда такое происходит в этом спорте, то активность всегда смещается за пределы трассы», — приводит слова пилота команды «Астон Мартин» GrandPX.
Напомним, руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер был обвинен в неподобающем поведении в отношении сотрудника команды. Позднее компания «Ред Булл» завершила расследование в отношении Хорнера и сняла с него все обвинения. 50-летний Хорнер возглавляет команду «Формулы-1» с момента основания в 2005 году.
Президент FIA Мохаммед бен Сулайем находится под следствием из-за вмешательства в результаты гонки. По информации BBC Sport, осведомитель сообщил FIA, что Бен Сулайем якобы приказал отменить штраф Фернандо Алонсо на Гран При Саудовской Аравии в прошлом году. Испанец финишировал третьим, однако после финиша был оштрафован на 10 секунд за то, что не отбыл должным образом пятисекундный штраф за нарушение процедуры старта. Второй штраф был назначен из-за того, что задний домкрат ненадолго коснулся задней части машины Алонсо до истечения пяти секунд, однако позже был отменен.