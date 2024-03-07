Алонсо: В Формуле-1 много скандалов потому что на трассе скучно

Алонсо имеет в виду ситуацию с руководителем команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером и президентом FIA Мохаммедом бен Сулайемом.

«За пределами трассы много разговоров, потому что происходящее на трассе не вызывает интереса. Одна машина побеждала на протяжении последних 72 гонок, три года доминирования. Когда такое происходит в этом спорте, то активность всегда смещается за пределы трассы», — приводит слова пилота команды «Астон Мартин» GrandPX.

Напомним, руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер был обвинен в неподобающем поведении в отношении сотрудника команды. Позднее компания «Ред Булл» завершила расследование в отношении Хорнера и сняла с него все обвинения. 50-летний Хорнер возглавляет команду «Формулы-1» с момента основания в 2005 году.