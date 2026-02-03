Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон провели свидание в Париже: видео

Как сообщает The US Sun, после того, как пара провела выходные в люксовом загородном комплексе Estelle Manor в графстве Оксфордшир. Они переместились в Париж. Хэмилтона и Кардашьян заметили вместе в пятизвездочном отеле Le Bristol, одном из любимых мест проживания Ким во французской столице. Отмечается, что это третье свидание пары за последние несколько дней.
Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян знакомы более 10 лет и были замечены вместе на различных светских мероприятиях, включая новогоднюю вечеринку актрисы Кейт Хадсон в Аспене 31 декабря. Однако до этого момента их не связывали романтические слухи.
41-летний Хэмилтон — первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший более 100 побед (104) и завоевавший более 200 подиумов (202). В 2020 году он повторил рекорд Михаэля Шумахера, выиграв семь чемпионских титулов. Льюис Хэмилтон в прошлом сезоне дебютировал в составе «Феррари» и занял по итогам 2025 года шестое место в общем зачете «Ф-1».
Ким Кардашьян в 2022 году развелась с рэп-исполнителем Канье Уэстом, с которым у нее четверо детей. Она несколько раз пребывала в романтических отношениях с известными спортсменами. Ранее девушка была замужем за баскетболистом НБА Крисом Хамфрисом. Их брак продлился 72 дня. А также встречалась с игроками НФЛ Реджи Бушем, Майлзом Остином и Оделлом Бекхэмом-младшим.