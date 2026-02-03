Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон провели свидание в Париже: видео

Ким Кардашьян в 2022 году развелась с рэп-исполнителем Канье Уэстом, с которым у нее четверо детей. Она несколько раз пребывала в романтических отношениях с известными спортсменами. Ранее девушка была замужем за баскетболистом НБА Крисом Хамфрисом. Их брак продлился 72 дня. А также встречалась с игроками НФЛ Реджи Бушем, Майлзом Остином и Оделлом Бекхэмом-младшим.