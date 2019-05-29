Худшая подача в истории бейсбола (видео)

Источник: РИА "Новости"

Пять лет назад рэпер 50 Cent по общему признанию выполнил худшую первую церемониальную подачу в истории американского бейсбола. Кажется, теперь музыканта подвинули с этого почетного места.



Матч «Чикаго Уайт Сокс» по традиции тоже начинался с церемониальной первой подачи. Право выйти на горку доверили лучшему работнику месяца в клубе. Но вместо ловушки питчера мяч полетел… прямо в фотографа.

Как сообщил позже фотограф Даррен Джорджия, мяч попал ему в плечо, сам он в порядке, камера тоже осталась целой. Более того, ему даже удалось сделать снимок за секунду до броска.

А вот тот самый бросок с горки 50 Cent.