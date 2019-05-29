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16:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Худшая подача в истории бейсбола (видео)

Или лучшая?

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Источник: РИА "Новости"

Пять лет назад рэпер 50 Cent по общему признанию выполнил худшую первую церемониальную подачу в истории американского бейсбола. Кажется, теперь музыканта подвинули с этого почетного места.

Матч «Чикаго Уайт Сокс» по традиции тоже начинался с церемониальной первой подачи. Право выйти на горку доверили лучшему работнику месяца в клубе. Но вместо ловушки питчера мяч полетел… прямо в фотографа.

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Как сообщил позже фотограф Даррен Джорджия, мяч попал ему в плечо, сам он в порядке, камера тоже осталась целой. Более того, ему даже удалось сделать снимок за секунду до броска.

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А вот тот самый бросок с горки 50 Cent.

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Илья Андреев

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