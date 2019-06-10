Бейсболист одним ударом выиграл машину для болельщика (видео)

Бейсболист «Милуоки» Майк Мустакас сделал необычный хоумран в матче с «Питтсбургом». Мяч после его удара попал в машину, выставленную на трибуне стадиона — по правилам промоакции это значило, что один из болельщиков получит такую же машину.