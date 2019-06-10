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10 июня, источник: Sportmail.ru

Бейсболист одним ударом выиграл машину для болельщика (видео)

Еще одна причина ходить на стадион.

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Бейсболист «Милуоки» Майк Мустакас сделал необычный хоумран в матче с «Питтсбургом». Мяч после его удара попал в машину, выставленную на трибуне стадиона — по правилам промоакции это значило, что один из болельщиков получит такую же машину.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге обладателем Toyota Rav4 стал владелец абонемента Марк Грубер. Он получит автомобиль на следующем домашнем матче «Милуоки» 20 июня.

«Я только потом узнал, что выиграл для кого-то машину. Прикольно прийти на стадион и получить такой подарок», — прокомментировал Мустакас.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Милуоки» победил «Питтсбург» 5:2.

Илья Андреев

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