Сборная Финляндии не выступит на ЧМ по командной гимнастике из-за участия россиян

«В совете директоров Международной федерации эстетической групповой гимнастики наша позиция и наше мнение о том, что россияне и белорусы не должны участвовать в соревнованиях, к сожалению, остается в меньшинстве. В этой ситуации нам ничего не оставалось, кроме как отказаться от участия в турнире. Ситуация очень неудачная для наших спортсменов, которые весь год тренировались и готовились к чемпионату мира», — сказала председатель Федерации гимнастики Финляндии Кайса Виккула.