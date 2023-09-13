Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
Амур
00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо М
Футбол. Сборные
12.09
Шотландия
Англия
13
Футбол. Чемпионат Европы
12.09
Румыния
Косово
20
Футбол. Сборные
12.09
Германия
Франция
21
Все события
Фоторепортажи
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
21«Факел» погасил ЦСКА
14:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Финляндии не выступит на ЧМ по командной гимнастике из-за участия россиян

Сборная Финляндии отказалась от командного чемпионата мира по эстетической гимнастике из-за участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Финляндии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Отметим, что такое же решение приняла сборная Эстонии.

«В совете директоров Международной федерации эстетической групповой гимнастики наша позиция и наше мнение о том, что россияне и белорусы не должны участвовать в соревнованиях, к сожалению, остается в меньшинстве. В этой ситуации нам ничего не оставалось, кроме как отказаться от участия в турнире. Ситуация очень неудачная для наших спортсменов, которые весь год тренировались и готовились к чемпионату мира», — сказала председатель Федерации гимнастики Финляндии Кайса Виккула.

Чемпионат мира по эстетической гимнастике пройдет с 24 по 26 ноября в Алма-Ате.

В 2021 году чемпионат проходил в Хельсинки, сборные России и Финляндии поделили первое место в общем зачете турнира, завоевав по две золотые, две серебряные и одной бронзовой награде.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» проведет два домашних матча чемпионата КХЛ в Ташкенте
Ла Лига стала спонсором клуба из Уэльса с самым длинным названием в мире
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь