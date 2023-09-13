Сборная Финляндии не выступит на ЧМ по командной гимнастике из-за участия россиян

Отметим, что такое же решение приняла сборная Эстонии.
«В совете директоров Международной федерации эстетической групповой гимнастики наша позиция и наше мнение о том, что россияне и белорусы не должны участвовать в соревнованиях, к сожалению, остается в меньшинстве. В этой ситуации нам ничего не оставалось, кроме как отказаться от участия в турнире. Ситуация очень неудачная для наших спортсменов, которые весь год тренировались и готовились к чемпионату мира», — сказала председатель Федерации гимнастики Финляндии Кайса Виккула.
Чемпионат мира по эстетической гимнастике пройдет с 24 по 26 ноября в Алма-Ате.
В 2021 году чемпионат проходил в Хельсинки, сборные России и Финляндии поделили первое место в общем зачете турнира, завоевав по две золотые, две серебряные и одной бронзовой награде.