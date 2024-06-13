Олимпийский чемпион продолжит выступать на Играх БРИКС с травмой
Гимнаст Никита Нагорный получил травму руки, выступая на первом снаряде многоборья.
Гимнаст Никита Нагорный получил травму руки, выступая на первом снаряде многоборья.
Как сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Анатолий Забелин, Никита Нагорный продолжит выступление на Играх БРИКС в Казани, несмотря на травму руки, из-за которой он снялся с соревнований в многоборье.
«Никита выйдет на вольные упражнения и опорный прыжок», — сказал Забелин.
Нагорный завоевал золото Олимпийских игр в Токио в командных упражнениях, он также является серебряным призером Игр в этой дисциплине на Играх-2016. Кроме того, в активе россиянина две бронзы ОИ-2020 в индивидуальных соревнованиях — в личном многоборье и на перекладине. Нагорный — трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. С декабря 2020 года он возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия».
Игры БРИКС проходят в Париже с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.