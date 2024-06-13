Олимпийский чемпион продолжит выступать на Играх БРИКС с травмой

Как сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Анатолий Забелин, Никита Нагорный продолжит выступление на Играх БРИКС в Казани, несмотря на травму руки, из-за которой он снялся с соревнований в многоборье.

«Никита выйдет на вольные упражнения и опорный прыжок», — сказал Забелин.

Нагорный завоевал золото Олимпийских игр в Токио в командных упражнениях, он также является серебряным призером Игр в этой дисциплине на Играх-2016. Кроме того, в активе россиянина две бронзы ОИ-2020 в индивидуальных соревнованиях — в личном многоборье и на перекладине. Нагорный — трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. С декабря 2020 года он возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия».