Элементы в художественной гимнастике: самый подробный спортивный разбор

Здесь, как и у всех предметов, упражнения состоят из «баз» — трудностей. Самыми дорогими элементами с мячом в художественной гимнастике являются большие перекаты и ловля после высокого прыжка (они оцениваются в 0.4 балла). Самые «дешевые» стоят всего 0.2 балла (это большая группа из отбивов, вращений и передач). Речь в этом случае идет об одной базе, чем их больше — тем выше оценка. Тут уже все будет зависеть от крутости спортсменки. Правила оценивания те же, что и у элементов с обручем.