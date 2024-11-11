Элементы в художественной гимнастике: самый подробный спортивный разбор

К последним можно отнести фигурное катание, синхронное плавание и художественную гимнастику. Элементы последней мы подробно разберем в нашей статье.
Что такое элементы в художественной гимнастике
К элементам вида спорта относится все, что делают спортсменки на ковре. Разнообразие всех упражнений может вызвать головокружение у болельщика. Одних только прыжков в гимнастике около 50. А ведь есть еще вращения, равновесия и предметы, с которыми спортсмены выходят выступать. К ним относятся скакалка, лента, мяч, обруч и булавы. За каждое выполненное упражнение гимнастки получают баллы, оценка при этом учитывает трудности положения тела (трудность тела) и трудность самого предмета (таких трудностей может быть от 1 до 20 в выступлении).
Виды элементов без предмета и их названия
Часть элементов в художественной гимнастике спортсмены выполняют без предметов, именно они хорошо подходят для начинающих. Это прыжки, вращения и равновесия. Они изучаются детьми в школах в первую очередь, предметы к различным переворотам тренеры добавляют в арсенал спортсменов постепенно.
Прыжки
К слову, о прыжках. Эти элементы являются ключевыми для вида спорта, потому что существуют как самостоятельные упражнения, и как часть более сложного трюка. Прыжком считается сильное отталкивание от поверхности и выполнение какой-либо фигуры в воздухе. Чем выше и дальше прыжок, тем легче выполнять сам элемент. Поэтому они требуют хорошей тренировки ног, гибкости и контроля тела. Поговорим о самых распространенных видах упражнения.
Базовые прыжки в гимнастике
Самыми простыми и базовыми прыжками в художественной гимнастике являются прыжки с поворотом в 360 градусов. Эти элементы могут выполняться с согнутыми или прямыми ногами. Также в воздухе в этом случае спортсменки могут делать махи ногами («ножницы»).
Также очень часто гимнастки делают прыжок в шпагате. В воздухе для выполнения элемента спортсменке нужно в воздухе развести ноги и сделать полный шпагат. Очень часто шпагат идет в связке с другими трюками. Комбинации всегда ценятся выше.
Еще один вариант — прыжок кабриоль. В этом случае гимнастка делает мах в воздухе одной ногой, а другой бьет по первой. Важно выбрать правильную амплитуду прыжка. Такой трюк спортсмены могут делать вперед с поворотом в 180 градусов, назад или в сторону.
Казак тоже относится к популярным прыжкам. В этом элементе спортсменки имитируют в воздухе танцевальное движение казаков (другими словами, казачье приседание). Одна нога в этом случае притянута к груди, а другая вытянута вверх, в сторону или за спиной.
Прыжок в кольцо — это элемент, во время которого у спортсменки ноги и тело в прыжке образуют окружность. Согнутой может быть одна нога или две. В воздухе гимнастки также могут выполнять фуэте, выполнять движение «баттерфляй», или делать фигуру, похожую на «чупа чупс». Все прыжки имеют незначительные различия в положении или махе ног. Всего различных прыжковых элементов в художественной гимнастике сегодня около 50, и их число может расти от одного олимпийского цикла к другому, ведь главное, чтобы трюк содержал необходимые черты трудности для его оценки.
Техника выполнения
Выполняя прыжки, спортсмены должны сделать хороший разбег. Не менее важно уметь отталкиваться на нужную высоту, чтобы ее хватило для успеха. В зависимости от прыжка толчок происходит с одной или двух ног.
В фазе полета нужно держать осанку и положение тела. При приземлении гимнастке нужно согнуть колени в момент соприкосновения с поверхностью ковра. Это поможет как сохранить равновесие, так и избежать травм (приземление не будет жестким).
Как оценивают прыжки
Элементы в художественной гимнастике оцениваются по сложной системе правил. В каждом упражнении без предмета основной оценкой является трудность тела. Вообще, в выступлении может быть засчитано 9 трудностей наивысшей категории, среди них обязательно должен быть хотя бы один прыжок. А каждая трудность (шпагат, поворот ноги
Чтобы получить максимальный балл за прыжок, его нужно выполнить на достаточной высоте с хорошо видимой формой (четкий шпагат, кольцо
Баллы, полученные за прыжки, идут в общую оценку трудности выступления. Оценка за трудность тела (элементы без предмета) складывается с трудностью предмета (общей оценкой за выполнение элементов с предметами) и делится на два. После чего эта цифра добавляется к оценке за артистизм (максимум 10 баллов) и исполнение (Также максимум 10 баллов, именно тут вступают в игру сбавки за каждый недочет в элементе). То есть, общая оценка спортсмену составляется из трех составляющих. Чтобы избежать ошибок в начислении баллов, за каждым выступлением следят три бригады судей (а это 12 человек!).
Вращения
Вращения — это следующая разновидность трудности тела в художественной гимнастике. Они делятся на три типа: вращения на пальцах опорной ноги, на полной стопе или же на других частях тела.
Базовые вращения в художественной гимнастике
Одним из базовых вращений в этом виде спорта является пассе. Его выполняют вперед или в сторону. Гимнастка делает вращение в позе с горизонтально выставленными прямыми руками на опорной ноге. Вторая нога находится в согнутом положении выше колена (ноги условно образуют букву «Р»).
Спиральный поворот в сравнении с первым трюком выглядит интереснее. Вращение на 360 градусов происходит одновременно с полной волной тела. Во время волны все части тела спортсменки должны участвовать в движении. Выполняться может на одной или двух ногах.
Вращение аттитюд выполняется со свободной ногой в четко зафиксированном вертикальном положении. Движение вверх или вниз в этом случае делать запрещено.
К часто используемым вращениям относится трюк в шпагате вперед или в сторону. Его исполняют, зафиксировав положение шпагата. Опорная нога должна принять положение релеве (на пальцах). Базовый поворот — 360 градусов. Отдельным элементом является шпагат назад с поддержкой или без нее.
Выполнять вращение гимнастки могут и в положении «казак», о котором мы говорили в разделе, посвященном прыжкам. Градусы вращения в этом случае отсчитывают в моменте, когда рука отрывается от пола, а свободная нога оказывается в горизонтальном положении. Поворот считается выполненным без ошибки, даже в случае, если спортсменка «сидит» на пятке опорной ноги. Главное — чтобы конечное вращение было контролируемым.
Также в художественной гимнастике выполняются вращения фуэте, пенше (полностью на стопе в положении, когда свободная нога поднята вверх, а туловище опущено вниз) и даже вращения на животе с высоко поднятыми ногами. Все элементы могут быть самостоятельными, а могут — комбинированными (т. е. выполняться вместе с предметом).
Техника выполнения
Все вращения в художественной гимнастике требуют от спортсменок гибкости и устойчивости. Они должны исключать даже малейшие отклонения частей тела. Каждый элемент должен иметь фиксированную форму, также необходим оборот в 180 градусов (если речь о базе), в других случаях — 360 градусов.
Как оценивают вращения
Как и у прыжков, оценивается у вращений трудность тела. Минимальное чистое вращение стоит 0.1 балл, максимальное 0.7 балла. Отклонения частей тела могут забрать баллы у гимнастки. За каждое вращение можно получить больше баллов, если выполнять их чисто и друг за другом. Например, ценность трудности будет увеличена на 0.1 балл за каждый дополнительный оборот сверх базы в 360 градусов для минимальных вращений (стоимость 0.1), на 0.2 для тех, которые оценивают в 0.2 балла. Все полученные за вращения баллы идут в оценку трудности в выступлении.
Равновесия
Равновесиями в художественной гимнастике называют упражнения без предмета (в базе), в которых спортсменкам нужно зафиксировать определенное положение на какое-то время. Они, как и вращения делятся на три типа: зафиксироваться можно на одной ноге, на любой другой части тела или делать равновесие в движении.
Базовые равновесия в художественной гимнастике
В случае с равновесиями повторяются те же элементы (шпагаты, пассе, аттитюд, волна
Самое главное — зафиксировать равновесие без каких-либо отклонений.
Отличительным равновесием можно назвать стойку на груди. Ноги спортсменки при выполнении трюка должны быть вытянуты вверх, руки могут быть расставлены в стороны или же ими можно обхватить ноги.
Техника выполнения
Трудности равновесия, выполняемые на стопе и на других частях тела, должны быть выполнены с остановкой минимум на 1 секунду, которая нужна для фиксации формы самого трюка.
Фиксация трудности равновесия должна быть выполнена четко, дополнительные движения тела и ног запрещены. Если спортсменка теряет равновесие без перемещения, например, происходит «дрожание» опорной ноги или движение голеностопа во время релеве, судьи отнимают баллы. Все трудности равновесия выполняются с элементами предметов.
Как правильно делать равновесия и другие элементы в художественной гимнастике детям в спортивных школах показывают с малых лет. Чем раньше заложена база — тем в более сильного гимнаста может вырасти ребенок.
Как оценивают равновесия
В зависимости от сложности, за каждое равновесие спортсменка получает от 0.1 до 0.7 балла. За ошибки в упражнении судьи могут вычесть 0.1 балла в исполнении за минимальное отклонение, 0.3 за среднее или вовсе не засчитать элемент и снять сразу пол балла.
Виды элементов с предметом и их названия
Основные упражнения в художественной гимнастике, конечно же, включают в себя предметы. Именно эти элементы от див вида спорта вроде Алины Кабаевой, Евгении Канаевой и Ляйсан Утяшевой, сестер Авериных и вызывают восхищение публики. Спортсменки используют четыре типа предметов на крупных турнирах в своих выступлениях: обруч, мяч, булавы и ленту.
Обруч
Элементы с обручем неотъемлемая часть любого выступления в художественной гимнастике. Сегодня предметы изготавливаются из пластика, ПВХ или полиэтилена. Диаметр предмета — от 70 до 90 сантиметров. Конструкция позволяет выполнять большое количество элементов с минимальным риском травмироваться.
Основные элементы с обручем
Для начала нужно запомнить, что все упражнения с предметами состоят из фундаментальных и нефундаментальных элементов. К фундаментальным трюкам с обручем относятся перекаты предмета через 2 крупные части тела, вращения обруча вокруг его оси между пальцами или на части тела, вращение вокруг кисти, и проходы через обруч. Нефундаментальные трюки попроще — это перекат обруча по полу, вращение на полу, и отбив предмета от пола. Также есть броски и ловля. Все это может комбинироваться с вращениями прыжками и равновесиями.
Техника выполнения
Движения обруча в каждом элементе должны выполняться в разных плоскостях, направлениях. Во время большого переката через обруч должны пройти минимум 2 крупные части тела (голова + туловище или рука + туловище, туловище + ноги). В противном случае упражнение не засчитают. Выполняя вращения на полу руки гимнастки могут иметь контакт с обручем, кроме того, допускается свободное вращение предмета.
Как оценивают элементы с обручем
Вопрос, сколько в баллах могут стоить элементы в художественной гимнастике с обручем, на самом деле сложнее, чем кажется. Все потому, что во всех упражнениях жюри оценивают трудность тела и трудность предмета. О первой мы уже поговорили выше. Что касается второй, напомним, каждое упражнение с предметом может содержать от 1 до 20 трудностей (иначе их называют «базой»). Каждая база оценивается в порядке выполнения.
База упражнения является комбинацией фундаментальных и нефундаментальных элементов с различными критериями. Как правило, это одна база и два критерия. Ценность базы и является оценкой, в случае чистого выполнения. Так, за перекат обруча без нарушений спортсменка получит 0.4 балла, за ловлю обруча — 0.3. Если баз две, то в оценку идет та, которая имеет большую стоимость, а к ней добавляется 0.1 балла. Если одна база «интегрирована» в другую, то у них общая оценка.
Мяч
Элементы с мячом в художественной гимнастике также являются базовыми. Диаметр современных снарядов находится в диапазоне от 15 до 18.5 сантиметров, а весит 400 граммов.
Основные элементы с мячом
С мячом гимнастки также выполняют перекаты, ловлю и отбивы. Ловля предмета может быть после высокого броска и после короткого. Популярным элементом является вращение мяча. Его делают какой-либо частью тела. Конечно же, с этим предметом ассоциируются броски, которые могут быть малыми и высокими. Очень часто спортсменки выполняют восьмерку: это упражнение как бы «рисует» восьмерку круговым движением рук с мячом.
Техника выполнения
Как правило, мяч гимнастки держат двумя руками. Удержание мяча корректно только в случае, когда пальцы сомкнуты естественным образом и мяч при этом не касается предплечья. Маленькие перекаты судьи считают, только если была произведена серия из трех таких элементов (от руки к плечу, от плеча к плечу, от стопы к колену
Для того, чтобы спортсменке засчитали восьмерку, необходимо сделать два полных круга. Вообще, в элементе допускаются круговые движения мячом с помощью рук, как было сказано выше, и ног, что тоже используют гимнастки.
Вращения кисти вокруг мяча должны осуществляться, когда пальцы держат мяч естественным образом. У снаряда не должно быть фазы полета.
Как оценивают элементы с мячом
Здесь, как и у всех предметов, упражнения состоят из «баз» — трудностей. Самыми дорогими элементами с мячом в художественной гимнастике являются большие перекаты и ловля после высокого прыжка (они оцениваются в 0.4 балла). Самые «дешевые» стоят всего 0.2 балла (это большая группа из отбивов, вращений и передач). Речь в этом случае идет об одной базе, чем их больше — тем выше оценка. Тут уже все будет зависеть от крутости спортсменки. Правила оценивания те же, что и у элементов с обручем.
Булавы
Элементы в художественной гимнастике с булавами стали обязательными в середине прошлого века. Предмет для удобства спортсменок изготавливается из каучука или пластика. Длина каждого снаряда достигает 400−500 миллиметров, а вес 150 граммов.
Основные элементы с булавами
Отличительной чертой этих упражнений в художественной гимнастике являются следующие черты: асимметричное движение (поскольку предметов в этом случае два). Также булавы позволяют спортсменкам делать эффектное движение «мельница», повторяющее движение лопастей здания для перемалывания зерна. В остальном, это те же высокие и короткие броски предметов и их ловля, перекаты, отбивы.
Техника выполнения
Упражнение мельница должно состоять из 4−6 кругов булавами (то есть по два круга с каждой стороны, минимум). Допускается вращение руками как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Что касается асимметричных движений, то они выполняются с разными движениями каждой булавы: отличаться может амплитуда, направление и рабочая плоскость. Именно поэтому малые круги с задержкой по времени не считаются асимметричным движением булав, потому что имеют одинаковую форму и амплитуду.
Во время ловли предметов разрешается держать их за любую часть (сбавок за это не будет). Сами же булавы могут быть брошены вместе, асимметрично или в каскаде. Самое главное — не ронять предметы, иначе можно получить сбавку в исполнении.
Как оценивают элементы с булавами
Правила оценивания для этого предмета такие же, как и для других — трудность тела и трудность предмета складывают общую оценку за трудность в выступлении, чем чище выполнены элементы с булавами, тем больше баллов они приносят в общую трудность. В каждом упражнении с булавой могут быть несколько «баз». Минимальная ценность одной базы — 0.2 балла, максимальная — 0.4 балла.
Лента
Элементы в художественной гимнастике с лентой также входят в соревнования спортсменок и являются частью многоборья. Снаряд состоит из палочки (50−60 сантиметров) и, собссвенно, атласной ленты 5−6 метров в зависимости от возрастной группы.
Основные элементы с лентой
К основным упражнениям с лентой относятся спирали. Они могут быть вертикальными и горизонтальными. Цель спортсменки в упражнении сделать спираль. Аналогично, в базе «змейка» волнообразными движениями изображается движение змеи (фигура в этом случае получается более угловатая, линии прямые).
Очень часто лентой гимнастки делают бумеранг. В этом случае ленту необходимо отпустить и поймать. Лентой спортсменки также делают фигуру и проходят через нее. Начисляются баллы и за стандартные броски, ловлю, перекаты, круги.
Техника выполнения
Спирали должны состоять из 4−5 кругов. Все круги для максимальной оценки должны быть одинаковыми по высоте. Выполнять их можно в воздухе или на полу. Это же правило применимо к змейкам. Во время бумеранга нужно отпустить палочку ленты и держать предмет за конец ленты, а после оттянуть палочку обратно и поймать ее. Если лента только оттягивается, а отпускания не происходит, бумеранг не засчитывается.
После броска лента должна быть поймана за конец палочки, но, если следующее движение того требует, разрешается ловить снаряд за участок материи длиной примерно 50 см от крепления. Отпускание палочки допускает проскальзывание материала ленты в руке до самого конца.
Как оценивают элементы с лентой
Тут все также, как и с остальными предметами. Удачно выполненные трюки повышают общую трудность выступления. Оценкой каждого элемента является стоимость базы. Минимальная база «весит» 0.2 балла, максимальная 0.3.
Самые красивые и сложные элементы в художественной гимнастике
По отдельности трюки спортсменок на бумаге могут выглядеть не так эффектно. Но в исполнении мастеров они действительно круты и неповторимы. Мы покажем вам, какие сложные и крутейшие элементы в художественной гимнастике есть и исполняются до сих пор. Многие из них названы в честь россиянок.
— Бросок Евгении Канаевой. В 2011 году великая российская чемпионка включила в программу с мячом элемент, в котором бросала мяч ногами и ловила его без помощи рук. Даже сама спортсменка не всегда успешно выполняла трюк, поэтому после чемпионата Европы в Минске стала ловить предмет руками.
— Вращение на животе в шпагате. Еще один сложнейший, но при этом красивый, элемент от Евгении Канаевой. Не зря гимнастка была абсолютно лучшей в мире с 2008 по 2012 годы.
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— Пируэт Лалы Крамаренко. Один из самых свежих трюков в списке. В 2021 году в честь россиянки назвали пируэт с согнутой ногой. За основу спортсменка взяла пируэт Алины Кабаевой, но поставила согнутую ногу сверху. Посмотрите видео, как выглядит этот сложный элемент в художественной гимнастике.
— The Kabaeva. Именно такое неофициальное название получил элемент Алины Кабаевой, в котором спортсменка совершала оборот вокруг своей оси в шпагате на кончиках пальцев одной ноги. Эффектно! Этот элемент в художественной гимнастике эффектно смотрится даже на фото. А как повезло фанатам, которые видели выступления вживую!
— Пируэт на животе. А этот сложный трюк изобрела еще одна российская чемпионка — Ляйсан Утяшева. Вообще, именно она является главным исполнителем сложных элементов, а в ее честь назвали сразу четыре из них. К примеру, именно она придумала стойку на груди, захват мяча ногой и головой.
— Прыжок антурнан прогнувшись. Этот элемент в исполнении не менее сложен, чем новинки от россиянок, и, наверное, самый красивый. Для чистого выполнения спортсменке нужно прыгнуть так, чтобы её ноги образовывали угол в 180 и больше градусов. При этом прогнуться в спине, чтобы голова задевала заднюю ногу.
Главное об элементах художественной гимнастики
Теперь вы знаете практически все об элементах в художественной гимнастике. Но это до поры, ведь правила в виде спорта самые динамичные. Традиционно подход к оценкам и выступлению меняют раз в четыре года. В нашей стране из-за отстранения спортсменов система оценок уже отличается от европейской, а новые изменения запланированы на следующий год. Пока этого не произошло, ловите самое актуальное из мира гимнастики.
- Элементы в художественной гимнастике могут выполняться с предметами и без них.
- Запомните, как называются упражнения в художественной гимнастике без предмета: вращения, прыжки и равновесия.
- Основных предметов, которые нужны гимнасткам четыре: обруч, булава, мяч и лента. А еще есть упражнения со скакалкой.
- Названия упражнений с предметами в художественной гимнастике следующие: прыжки, перекаты, броски, ловля. И это лишь малая часть.
- Оценка в гимнастике — дело сложное. Она складывается из трех компонентов: трудность, артистизм и исполнение. Чтобы все было четко, на площадке работают 12 судей.
- Трудность выступления складывается из баллов, полученных за трудность тела и трудность предметов. Берется среднее арифметическое от двух оценок.
- Все упражнения состоят из нескольких трудностей.
- За малейший просчет спортсменки вычитаются баллы. За это отвечает оценка «исполнение».
- Что бы ни происходило, лучшие в гимнастике россиянки. В честь наших чемпионок названы сложнейшие и самые красивые элементы.