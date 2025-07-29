После спорта, родов и травм: как Хоркина, Кабаева и другие выглядят сейчас

После завершения карьеры тело профессиональных спортсменок неизбежно меняется — пропадает спортивный рельеф, замедляется метаболизм, появляются новые привычки. Но многие чемпионки не только успешно пережили потерю формы, но и продолжают восхищать поклонников эффектными фигурами и режимом тренировок.
Светлана Хоркина: все еще делает элементы на брусьях
«Королева брусьев» завершила свою карьеру в 25 лет, завоевав множество наград. Двукратная олимпийская чемпионка нашла себя в политике: она была избрана депутатом Госдумы и стала вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России. К Светлане всегда было приковано внимание: СМИ интересовали не только спортивные успехи женщины, но и ее личная жизнь и внешность. В некоторых статьях отмечали, как набрала вес Хоркина после ухода из большого спорта.
На едкие выпады 46-летняя Светлана не отвечает: но она по-прежнему занимается спортом, следит за питанием и легко выполняет сложные элементы на брусьях. Мама двоих детей отмечает, что ей очень повезло с генетикой, но и она старается оставаться в форме и быть примером для своих поклонников.
Анна Курникова: тренируется каждый день и после спорта
Анну всегда называли секс-символом от мира тенниса — поэтому когда спортсменка завершила карьеру, медиа вовсе не потеряли к ней интерес. В какой-то момент Курникова очень сильно похудела, ходили слухи, что девушка близка к анорексии. Якобы, она очень боится, что ее фигура «расплывется» без постоянных тренировок. Инсайдеры сообщали, что при росте 173 см Анна весит меньше 50 килограмм…
«Я от природы высокая и худощавая, но когда я начала играть в теннис, обросла мышечной массой, — поясняла перемены Анна. — Я проводила на корте по шесть часов в день. Но уже почти четыре года прошло с тех пор, как я перестала полноценно тренироваться, и мое тело начало меняться».
Сейчас Курникова воспитывает троих детей вместе с певцом Энрике Иглесиасом. Многодетная мама по-прежнему восхищает своей формой: она рассказывает, что тренируется каждый день. В ее арсенале: пробежки на 5−6 километров, прыжки через скакалку, йога, и, конечно, теннис.
Алина Кабаева: против диет, но всегда в форме
На пике своей спортивной карьеры Алина Кабаева была символом грации, а после ухода из гимнастики ее образ стал более «земным». Олимпийская чемпионка занялась политикой и общественной деятельностью, а ее личная жизнь долгие годы остается тайной. СМИ периодически отмечают, что женщина поправилась, или, напротив, постройнела, а также порой подозревают ее в беременности — но подтверждения слухи не находят.
Сейчас гимнастка активно занимается развитием академии художественной гимнастики и проводит мастер-классы для юных спортсменок: Алина не только дает «словесные» инструкции, но и сама часто выходит «на ковер», чтобы показать некоторые элементы. В интервью Кабаева отмечала, что для сохранения формы советует всем больше двигаться и не переедать.
«Я против диет, но за разгрузочные дни», — рассказывала она в интервью журналистам.
Елена Бережная: после травмы — снова на льду и в форме
Жизнь известной фигуристки была полна тяжелых испытаний: Елена получила тяжелейшую травму. Во время тренировки в 1996 году партнер рассек ей височную кость лезвием конька, а осколки кости задели оболочку головного мозга. Никто не давал обещаний, что Бережная сможет даже просто ходить и говорить, но она вернулась на лед и завоевала олимпийское золото.
После завершения карьеры спортсменка почти не появлялась в публичном поле: Елена вышла замуж за английского фигуриста-одиночника Стивена Казинса и родила двоих детей. Судя по последним фотографиям, 47-летняя Елена выглядит такой же стройной и хрупкой, как в юности. В жизни без большого спорта она выступала во многих ледовых и ТВ-шоу, пробовала себя в политике и открыла свою школу фигурного катания.
Мария Киселева: продолжает тренироваться каждый день
Знаменитая синхронистка, политик и телеведущая говорит, что всю жизнь остается в одном весе. После большого спорта она продолжает тренироваться — в привычном бассейне, делает зарядку на «суше» и пользуется лестницами вместо лифта, а еще катается на велосипеде.
Мария вспоминает, что в спорте у нее был постоянный контроль рациона и ограничения: теперь же она не сидит на диетах, но любит простую и вкусную еду, особенно овощи и фрукты.
Спустя годы после ухода со спортивного небосклона они остаются примером и вдохновляют на поддержание формы: и пусть это уже не стальные мышцы, а естественная здоровая красота.