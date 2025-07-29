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После спорта, родов и травм: как Хоркина, Кабаева и другие выглядят сейчас

После большого спорта, тяжелых травм и рождения детей они сохранили форму. Рассказываем, как менялись тела чемпионок после завершения карьеры.

Светлана Амирова
Автор Спорт Mail
Светлана Хоркина на публичном мероприятии
Рассказываем, как спортсмены сохраняют форму после завершения карьеры.Источник: Пресс-служба

После завершения карьеры тело профессиональных спортсменок неизбежно меняется — пропадает спортивный рельеф, замедляется метаболизм, появляются новые привычки. Но многие чемпионки не только успешно пережили потерю формы, но и продолжают восхищать поклонников эффектными фигурами и режимом тренировок.

Светлана Хоркина: все еще делает элементы на брусьях

Коллаж фотографий Светланы Хоркиной, после окончания карьеры делающей элементы на брусьях
Светлана Хоркина.Источник: Соцсети

«Королева брусьев» завершила свою карьеру в 25 лет, завоевав множество наград. Двукратная олимпийская чемпионка нашла себя в политике: она была избрана депутатом Госдумы и стала вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России. К Светлане всегда было приковано внимание: СМИ интересовали не только спортивные успехи женщины, но и ее личная жизнь и внешность. В некоторых статьях отмечали, как набрала вес Хоркина после ухода из большого спорта.

На едкие выпады 46-летняя Светлана не отвечает: но она по-прежнему занимается спортом, следит за питанием и легко выполняет сложные элементы на брусьях. Мама двоих детей отмечает, что ей очень повезло с генетикой, но и она старается оставаться в форме и быть примером для своих поклонников.

Анна Курникова: тренируется каждый день и после спорта

Коллаж фотографий Анны Курниковой, которая тренируется каждый день после окончания карьеры
Анна Курникова.Источник: Соцсети

Анну всегда называли секс-символом от мира тенниса — поэтому когда спортсменка завершила карьеру, медиа вовсе не потеряли к ней интерес. В какой-то момент Курникова очень сильно похудела, ходили слухи, что девушка близка к анорексии. Якобы, она очень боится, что ее фигура «расплывется» без постоянных тренировок. Инсайдеры сообщали, что при росте 173 см Анна весит меньше 50 килограмм…

«Я от природы высокая и худощавая, но когда я начала играть в теннис, обросла мышечной массой, — поясняла перемены Анна. — Я проводила на корте по шесть часов в день. Но уже почти четыре года прошло с тех пор, как я перестала полноценно тренироваться, и мое тело начало меняться».

Сейчас Курникова воспитывает троих детей вместе с певцом Энрике Иглесиасом. Многодетная мама по-прежнему восхищает своей формой: она рассказывает, что тренируется каждый день. В ее арсенале: пробежки на 5−6 километров, прыжки через скакалку, йога, и, конечно, теннис.

Алина Кабаева: против диет, но всегда в форме

Алина Кабаева, остающаяся в форме без диет
Алина Кабаева.Источник: Небесная грация

На пике своей спортивной карьеры Алина Кабаева была символом грации, а после ухода из гимнастики ее образ стал более «земным». Олимпийская чемпионка занялась политикой и общественной деятельностью, а ее личная жизнь долгие годы остается тайной. СМИ периодически отмечают, что женщина поправилась, или, напротив, постройнела, а также порой подозревают ее в беременности — но подтверждения слухи не находят.

Сейчас гимнастка активно занимается развитием академии художественной гимнастики и проводит мастер-классы для юных спортсменок: Алина не только дает «словесные» инструкции, но и сама часто выходит «на ковер», чтобы показать некоторые элементы. В интервью Кабаева отмечала, что для сохранения формы советует всем больше двигаться и не переедать.

«Я против диет, но за разгрузочные дни», — рассказывала она в интервью журналистам.

Елена Бережная: после травмы — снова на льду и в форме

Елена Бережная, после травмы вернувшаяся на лед и снова в форме
Елена Бережная.Источник: Соцсети

Жизнь известной фигуристки была полна тяжелых испытаний: Елена получила тяжелейшую травму. Во время тренировки в 1996 году партнер рассек ей височную кость лезвием конька, а осколки кости задели оболочку головного мозга. Никто не давал обещаний, что Бережная сможет даже просто ходить и говорить, но она вернулась на лед и завоевала олимпийское золото.

После завершения карьеры спортсменка почти не появлялась в публичном поле: Елена вышла замуж за английского фигуриста-одиночника Стивена Казинса и родила двоих детей. Судя по последним фотографиям, 47-летняя Елена выглядит такой же стройной и хрупкой, как в юности. В жизни без большого спорта она выступала во многих ледовых и ТВ-шоу, пробовала себя в политике и открыла свою школу фигурного катания.

Мария Киселева: продолжает тренироваться каждый день

Коллаж фотографий Марии Киселевой, тренирующейся каждый день
Мария Киселева.Источник: Соцсети

Знаменитая синхронистка, политик и телеведущая говорит, что всю жизнь остается в одном весе. После большого спорта она продолжает тренироваться — в привычном бассейне, делает зарядку на «суше» и пользуется лестницами вместо лифта, а еще катается на велосипеде.

Мария вспоминает, что в спорте у нее был постоянный контроль рациона и ограничения: теперь же она не сидит на диетах, но любит простую и вкусную еду, особенно овощи и фрукты.

Спустя годы после ухода со спортивного небосклона они остаются примером и вдохновляют на поддержание формы: и пусть это уже не стальные мышцы, а естественная здоровая красота.