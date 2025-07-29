После спорта, родов и травм: как Хоркина, Кабаева и другие выглядят сейчас

«Я от природы высокая и худощавая, но когда я начала играть в теннис, обросла мышечной массой, — поясняла перемены Анна. — Я проводила на корте по шесть часов в день. Но уже почти четыре года прошло с тех пор, как я перестала полноценно тренироваться, и мое тело начало меняться».