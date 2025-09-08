Фигура чемпионки без спортзала: 3 мировые звезды показали, что это реально

Семикратная олимпийская чемпионка по гимнастике неоднократно говорила в интервью, что зал с тренажерами для нее скорее исключение, чем правило. Ее программа строится на прыжках, акробатике и силе собственного тела, а не на железе. «Мне нужно работать над координацией и гибкостью, а это не всегда про гантели», — объясняла Симона в беседе с журналистом.