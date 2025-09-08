Фигура чемпионки без спортзала: 3 мировые звезды показали, что это реально

Долгое время спорт ассоциировался с бесконечными часами в тренажерном зале. Казалось, без тяжелых весов и километров на дорожке фигуру чемпиона не построить. Но истории известных спортсменок показывают обратное. Каждая из них нашла свой способ поддерживать форму, поэтому путь к результату может быть разным, главное — выбрать ту активность, которая подходит именно вам.
Симона Байлз: тренировки без железа
Семикратная олимпийская чемпионка по гимнастике неоднократно говорила в интервью, что зал с тренажерами для нее скорее исключение, чем правило. Ее программа строится на прыжках, акробатике и силе собственного тела, а не на железе. «Мне нужно работать над координацией и гибкостью, а это не всегда про гантели», — объясняла Симона в беседе с журналистом.
Большую часть времени Байлз проводит в зале для гимнастики, где совершенствует элементы, требующие колоссального контроля мышц. Для общей подготовки тренеры добавляют кардио и упражнения с весом тела — это помогает держать форму без тяжелых весов.
Такой подход доказывает: чемпионское тело можно построить и без любви к тренажерке. Для Байлз спортзал — вспомогательный инструмент, а не центр ее спортивной жизни.
Мария Шарапова: бег на воздухе вместо зала
Бывшая первая ракетка мира всегда честно признавалась: зал для нее скука смертная. В интервью она говорила, что предпочитает пробежки и тренировки на свежем воздухе: «Я не могу долго смотреть на стены фитнес-клуба, мне нужен простор и движение». Даже в период активной карьеры Шарапова часто выбирала теннисный корт и улицу вместо замкнутого пространства тренажерки.
Для нее спорт — это не счет повторений, а удовольствие от движения. Свежий воздух и длинные дистанции стали привычкой, которая осталась с ней даже после завершения карьеры.
Серена Уильямс: корт вместо беговой дорожки
Легенда тенниса никогда не скрывала, что традиционный фитнес вызывает у нее скуку. В интервью Vogue Серена признавалась: «Я не фанатка тренажеров, для меня лучший способ держать форму — это сам теннис». Часы на корте дают ей все: кардио, выносливость и нагрузку на все группы мышц.
Помимо игр, Уильямс делает упор на функциональные тренировки и йогу. Она отмечает, что именно разнообразие движений и интенсивность матчей позволяют ей сохранять форму даже после рождения второго ребенка. Серена часто делится видео с кортов в своих соцсетях, где видно: беговую дорожку ей заменяют спарринги и отработка ударов.
В ее случае корт заменяет десятки тренажеров: все, что нужно для формы, она получает прямо в игре. Поэтому фитнес-зал для Серены остается скорее фоном, а не сценой ее спортивной жизни.
Симона Байлз, Серена Уильямс и Мария Шарапова доказали: быть чемпионкой вовсе не значит любить спортзал. Каждая из них нашла свой способ оставаться в форме — через гимнастику, теннис или пробежки. В итоге становится ясно: универсальных рецептов нет, а зал — лишь один из множества инструментов, который подходит далеко не всем.