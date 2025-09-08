Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигура чемпионки без спортзала: 3 мировые звезды показали, что это реально

Многие уверены: невозможно получить хорошую фигуру без долгих часов в спортзале. Но три звезды мирового уровня доказали: тренажеры — далеко не единственный путь к идеальной форме.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Мария Шарапова предпочитает тренировкам в спортзале пробежки и занятия на свежем воздухе
Звезды мирового уровня доказали, что идеальной фигуры можно достичь без многочасовых тренировок в спортзале.Источник: Соцсети

Долгое время спорт ассоциировался с бесконечными часами в тренажерном зале. Казалось, без тяжелых весов и километров на дорожке фигуру чемпиона не построить. Но истории известных спортсменок показывают обратное. Каждая из них нашла свой способ поддерживать форму, поэтому путь к результату может быть разным, главное — выбрать ту активность, которая подходит именно вам.

Симона Байлз: тренировки без железа

Симона Байлз и ее фигура после тренировок без железа
Симона Байлз неоднократно признавалась, что в зале с тренажерами бывает редко.Источник: Соцсети

Семикратная олимпийская чемпионка по гимнастике неоднократно говорила в интервью, что зал с тренажерами для нее скорее исключение, чем правило. Ее программа строится на прыжках, акробатике и силе собственного тела, а не на железе. «Мне нужно работать над координацией и гибкостью, а это не всегда про гантели», — объясняла Симона в беседе с журналистом.

Большую часть времени Байлз проводит в зале для гимнастики, где совершенствует элементы, требующие колоссального контроля мышц. Для общей подготовки тренеры добавляют кардио и упражнения с весом тела — это помогает держать форму без тяжелых весов.

Такой подход доказывает: чемпионское тело можно построить и без любви к тренажерке. Для Байлз спортзал — вспомогательный инструмент, а не центр ее спортивной жизни.

Мария Шарапова: бег на воздухе вместо зала

Мария Шарапова на тренировке на свежем воздухе
Мария Шарапова предпочитает пробежки и тренировке на свежем воздухе вместо тренажеров в спортзале.Источник: Соцсети

Бывшая первая ракетка мира всегда честно признавалась: зал для нее скука смертная. В интервью она говорила, что предпочитает пробежки и тренировки на свежем воздухе: «Я не могу долго смотреть на стены фитнес-клуба, мне нужен простор и движение». Даже в период активной карьеры Шарапова часто выбирала теннисный корт и улицу вместо замкнутого пространства тренажерки.

Мария обожает длинные пробежки, особенно в живописных местах, где можно совмещать спорт и отдых для глаз. В ее соцсетях не раз появлялись фото с хайкинга и утренних забегов — это стало частью ее образа жизни уже после завершения спортивной карьеры.

Для нее спорт — это не счет повторений, а удовольствие от движения. Свежий воздух и длинные дистанции стали привычкой, которая осталась с ней даже после завершения карьеры.

Серена Уильямс: корт вместо беговой дорожки

Селена Уильямс и ее фигура после тренировок по теннису
Серена Уильямс держит форму благодаря регулярным нагрузкам на тренировках по теннису, а не занятиям в спортзале.Источник: Соцсети

Легенда тенниса никогда не скрывала, что традиционный фитнес вызывает у нее скуку. В интервью Vogue Серена признавалась: «Я не фанатка тренажеров, для меня лучший способ держать форму — это сам теннис». Часы на корте дают ей все: кардио, выносливость и нагрузку на все группы мышц.

Помимо игр, Уильямс делает упор на функциональные тренировки и йогу. Она отмечает, что именно разнообразие движений и интенсивность матчей позволяют ей сохранять форму даже после рождения второго ребенка. Серена часто делится видео с кортов в своих соцсетях, где видно: беговую дорожку ей заменяют спарринги и отработка ударов.

В ее случае корт заменяет десятки тренажеров: все, что нужно для формы, она получает прямо в игре. Поэтому фитнес-зал для Серены остается скорее фоном, а не сценой ее спортивной жизни.

Симона Байлз, Серена Уильямс и Мария Шарапова доказали: быть чемпионкой вовсе не значит любить спортзал. Каждая из них нашла свой способ оставаться в форме — через гимнастику, теннис или пробежки. В итоге становится ясно: универсальных рецептов нет, а зал — лишь один из множества инструментов, который подходит далеко не всем.

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше