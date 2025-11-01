Сегодня пройдет премьера шоу «Элемент Батыршиной»

Героиней первого выпуска станет Лала Крамаренко, заслуженный мастер спорта России, чемпионка России 2024, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте 2021. Мы побываем в квартире Лалы в Москве, познакомимся с ее сестрой и родителями, увидим ее гардероб и узнаем секрет ее фирменных причесок, поужинаем в ресторане, названном ее мамой в честь дочки-чемпионки, и поиграем с мячом на стадионе ЦСКА, где лучших российских вратарей тренирует отец Лалы Дмитрий Крамаренко. Лала пригласит зрителей за кулисы пластического спектакля «Наваждение», которое спродюсировала Ирина Винер, и раскроет секрет исполнения своего фирменного Элемента Крамаренко. В откровенном интервью Лала расскажет Яне о буллинге со стороны соперниц, ссорах с тренерами, травмах и разочарованиях в мире большого спорта, прочитает стихи, сыграет на пианино и… поплачет. Но не об олимпийском золоте.