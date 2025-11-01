Сегодня пройдет премьера шоу «Элемент Батыршиной»

«Элемент Батыршиной» — это глубокое погружение в истории бывших и действующих звёзд художественной гимнастики, спортсменок, их тренеров, родных и близких людей. Яна покажет индивидуальный путь каждой спортсменки: ее радости, трудности, победы и проигрыши, травмы и триумфы. За всем этим скрываются не менее драматичные истории личной жизни, которые не останутся без внимания ведущей проекта. Каждый выпуск посвящен конкретной героине, ее личным переживаниям и достижениям.
Ведущая проекта — серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России, легендарная гимнастка Яна Батыршина. Ее опыт, личные доверительные отношения со спортсменками и глубокое понимание мира художественной гимнастики позволяют создать доверительную атмосферу и раскрыть героинь с новой стороны.
Проект «Элемент Батыршиной» — это прежде всего откровенное интервью в студии. Но и это еще не все. Ведущая вместо со своими героинями посетят места, сыгравшие важную роль в их жизни, встретятся с людьми, повлиявшими на их становление, пригласят зрителей к себе в гости. Таким образом проект не ограничится жанром интервью, а будет украшен лайфами в самых неожиданных локациях, городах и даже странах.
Один из ключевых элементов интервью — интерактивная рубрика «Пять предметов». Как известно, основной инвентарь в художественной гимнастике — булавы, мяч, скакалка, обруч и лента. Каждый, несмотря на свою элегантность, может быть коварен и привести к потере баллов. В рубрике «Пять снарядов» ведущая предлагает пять конвертов с изображениями предметов, в которых скрываются нелицеприятные вопросы от зрителей. «Правда ли, что Ирина Винер однажды нанесла вам глубокую психологическую травму?», «Вы употребляли допинг на Олимпиаде?», «Вы сталкивались с сексуальным харассментом?» Что спросят зрители, заранее не знает ни ведущая, ни ее гостья.
Каждый выпуск «Элемента Батыршиной» будет насыщенным, драматичным, информативным, сохраняя художественный стиль, спортивную динамику и доверительную интонацию. Проект будет интересен как давним фанатам художественной гимнастики, так и тем, кто только открывает для себя этот прекрасный вид спорта.
Героиней первого выпуска станет Лала Крамаренко, заслуженный мастер спорта России, чемпионка России 2024, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте 2021. Мы побываем в квартире Лалы в Москве, познакомимся с ее сестрой и родителями, увидим ее гардероб и узнаем секрет ее фирменных причесок, поужинаем в ресторане, названном ее мамой в честь дочки-чемпионки, и поиграем с мячом на стадионе ЦСКА, где лучших российских вратарей тренирует отец Лалы Дмитрий Крамаренко. Лала пригласит зрителей за кулисы пластического спектакля «Наваждение», которое спродюсировала Ирина Винер, и раскроет секрет исполнения своего фирменного Элемента Крамаренко. В откровенном интервью Лала расскажет Яне о буллинге со стороны соперниц, ссорах с тренерами, травмах и разочарованиях в мире большого спорта, прочитает стихи, сыграет на пианино и… поплачет. Но не об олимпийском золоте.
Смотрите на всех основных интернет площадках страны и мира с 1 ноября 2025 года.