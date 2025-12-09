Международная федерация гимнастики сменила название

Организация подчеркивает, что планирует провести ребрендинг в каждой из дисциплин, объединенных под эгидой федерации.
«World Gymnastics четко представляет нашу миссию. Это название подчеркивает нашу роль как глобального центра для спортсменов, тренеров, болельщиков и партнеров. Это изменение выходит далеко за рамки обычного ребрендинга. Это обещание вывести наш спорт на новый уровень и расширить доступ к гимнастике по всему миру», — заявил президент организации Моринари Ватанабэ.
В октябре о предстоящем переименовании в World Tennis объявила Международная федерация тенниса (ITF), до этого по аналогичному принципу были переименованы Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), а также создана боксерская федерация World Boxing.
Международная федерация гимнастики является старейшей спортивной федерацией мира. Организация была основана в 1881 году. С 1976-го по 1996 год ее возглавлял олимпийский чемпион Мельбурна Юрий Титов. В Международную федерацию гимнастики входят различные гимнастические дисциплины: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на батуте и паркур.