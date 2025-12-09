Международная федерация гимнастики сменила название

«World Gymnastics четко представляет нашу миссию. Это название подчеркивает нашу роль как глобального центра для спортсменов, тренеров, болельщиков и партнеров. Это изменение выходит далеко за рамки обычного ребрендинга. Это обещание вывести наш спорт на новый уровень и расширить доступ к гимнастике по всему миру», — заявил президент организации Моринари Ватанабэ.