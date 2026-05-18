Губерниев высказался о снятии ограничений с российских гимнастов

Решение о допуске российских и белорусских гимнастов было принято на заседании исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).
«Поступательное движение продолжается. Прекрасная новость. Однако вопрос в том, что на чемпионате мира мы будем выступать с флагом и гимном, а на чемпионате Европы в Загребе — нет. Такой же кейс у пловцов. Европа упирается, но Международной федерации скажем огромное спасибо. На чемпионате мира увидим нашу полноценную команду с флагом и гимном», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».
Допуск российских спортсменов распространяется на все пять гимнастических видов спорта: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
Первыми российскими спортсменами, которые выступят с флагом и гимном, станут представители спортивной акробатики. Это произойдет на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане, запланированных на
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) отстранила спортсменов из России и Беларуси в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.