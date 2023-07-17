«Ак Барс» назвал участников прощального матча Зарипова
Казанский «Ак Барс» пригласил болельщиков на прощальный матч Даниса Зарипова.
Казанский «Ак Барс» пригласил болельщиков на прощальный матч Даниса Зарипова.
«9 августа в 19:00 на льду “Татнефть Арены” состоится прощальный матч Даниса Зарипова. Вместе с легендой “Ак Барса” сыграют бывшие партнеры и тренеры: Алексей Морозов, Александр Овечкин, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Евгений Кузнецов, Александр Семин, Алексей Чупин, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьев и другие.
Перед началом матча пройдет церемония чествования Даниса Зарипова: под своды арены поднимется стяг легендарного нападающего, а “Ак Барс” впервые в истории выведет номер из обращения — число 25 навсегда останется за Данисом Зариповым», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.
Хоккеист единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Зарипов в составе сборной России три раза стал чемпион мира в 2008, 2009 и 2014 году.