«Ак Барс» назвал участников прощального матча Зарипова

«9 августа в 19:00 на льду “Татнефть Арены” состоится прощальный матч Даниса Зарипова. Вместе с легендой “Ак Барса” сыграют бывшие партнеры и тренеры: Алексей Морозов, Александр Овечкин, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Евгений Кузнецов, Александр Семин, Алексей Чупин, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьев и другие.



Перед началом матча пройдет церемония чествования Даниса Зарипова: под своды арены поднимется стяг легендарного нападающего, а “Ак Барс” впервые в истории выведет номер из обращения — число 25 навсегда останется за Данисом Зариповым», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.