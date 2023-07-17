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13:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ак Барс» назвал участников прощального матча Зарипова

Казанский «Ак Барс» пригласил болельщиков на прощальный матч Даниса Зарипова.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«9 августа в 19:00 на льду “Татнефть Арены” состоится прощальный матч Даниса Зарипова. Вместе с легендой “Ак Барса” сыграют бывшие партнеры и тренеры: Алексей Морозов, Александр Овечкин, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Евгений Кузнецов, Александр Семин, Алексей Чупин, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьев и другие.

Перед началом матча пройдет церемония чествования Даниса Зарипова: под своды арены поднимется стяг легендарного нападающего, а “Ак Барс” впервые в истории выведет номер из обращения — число 25 навсегда останется за Данисом Зариповым», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.

Хоккеист единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Зарипов в составе сборной России три раза стал чемпион мира в 2008, 2009 и 2014 году.

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«Ак Барс» назвал участников прощального матча Зарипова
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