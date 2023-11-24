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10:12 (мск), источник: Sportmail.ru

«Берем пример с “Зенита”. Ротенберг — после победы над “Спартаком”

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над московским «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.

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Источник: ХК СКА

«Серьезно готовились, добавили наши тактические фишки. Допустили пару ошибок — всё разберем, улучшим. Важная победа для нас, полные трибуны, праздник хоккея, позитивная энергия. Огромная благодарность болельщикам. Сегодня мы пригласили на игру Сергея Богдановича Семака, который тоже делится своим опытом. Мы вместе обсуждаем, берем пример с лучших. Мы во многом берем пример с “Зенита”. Будем вместе работать и делать все возможное, чтобы Питер был на первом месте в каждой игре.

Мы весь сезон, начиная с первого матча, играли на очень высоком уровне, создавали много моментов. Даже больше, чем сегодня, и больше, чем в этих семи победных матчах. Но хоккей — такой спорт, здесь нельзя помогать соперникам выигрывать. Где-то наши ребята допускали ошибки, которые мы убираем с каждой игрой. Конечно, гордимся всеми ребятами — они сегодня сыграли самоотверженно, друг за друга, ловили всё на себя. Таков наш путь.

Если мы постоянно играем в меньшинстве — да, мы улучшим дисциплину, но все все видят и понимают. Значит, будем выигрывать в меньшинстве, как сегодня. Таков наш путь. Это хоккей. Мы Олимпиаду так выиграли у немцев, играя в меньшинстве! Значит, будем усиливать работу и будем сильнее. Все, что не убивает, делает нас сильнее», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

Благодаря победе над «Спартаком» СКА смог продлить свою победную серию до семи матчей. Подопечные Ротенберга занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Спартака» на девять очков.

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СКА
3:2
1:0, 1:2, 1:0
Спартак
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