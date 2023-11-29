Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
Витязь
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
30.11
Коламбус
Монреаль
Хоккей. НХЛ
30.11
Рейнджерс
Детройт
Хоккей. НХЛ
30.11
Лос-Анджелес
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Анахайм
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Тампа-Бэй
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Вегас
Б
54
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
28.11
СКА
Динамо М
53
28.11
Нефтехимик
Металлург Мг
Б
34
28.11
Ак Барс
Лада
20
28.11
Сибирь
Северсталь
12
28.11
Амур
Адмирал
Б
23
27.11
ЦСКА
Локомотив
23
27.11
Трактор
Торпедо
21
27.11
Автомобилист
Спартак
14
Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Ольга Бузова показала именную джерси подаренную Ротенбергом

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась подарками от Романа Ротенберга с символикой хоккейного клуба СКА.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Бузова получила кепку, шарф, футболку и именную джерси СКА с первым номером на спине. В одной из своих соцсетей она выложила видео с подарками и отметила клуб, а также аккаунт главного тренера Романа Ротенберга. Бузова поблагодарила его за подарок и сказала, что была приятно удивлена перед концертом. Ольга пожелала удачи питерскому клубу и рассказала, что коллекционирует джерси. Певица вчера, 28 ноября, дала концерт в Санкт-Петербурге.

А СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над московским «Динамо» со счетом 5:3. Для СКА это девятая победа подряд, благодаря ей команда поднялась на четвертое место в таблице Западной конференции. На счету петербуржцев теперь 44 очка.

Читайте также
СКА
5:3
1:0, 2:1, 2:2
Динамо М
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не только Игры дружбы. Какие международные соревнования проводятся...
Жуков — о дружбе с Акинфеевым: «Вся моя семья за “Спартак”, я...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь