Ольга Бузова показала именную джерси подаренную Ротенбергом
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась подарками от Романа Ротенберга с символикой хоккейного клуба СКА.
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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась подарками от Романа Ротенберга с символикой хоккейного клуба СКА.
Бузова получила кепку, шарф, футболку и именную джерси СКА с первым номером на спине. В одной из своих соцсетей она выложила видео с подарками и отметила клуб, а также аккаунт главного тренера Романа Ротенберга. Бузова поблагодарила его за подарок и сказала, что была приятно удивлена перед концертом. Ольга пожелала удачи питерскому клубу и рассказала, что коллекционирует джерси. Певица вчера, 28 ноября, дала концерт в Санкт-Петербурге.
А СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над московским «Динамо» со счетом 5:3. Для СКА это девятая победа подряд, благодаря ей команда поднялась на четвертое место в таблице Западной конференции. На счету петербуржцев теперь 44 очка.