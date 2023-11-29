Ольга Бузова показала именную джерси подаренную Ротенбергом

Бузова получила кепку, шарф, футболку и именную джерси СКА с первым номером на спине. В одной из своих соцсетей она выложила видео с подарками и отметила клуб, а также аккаунт главного тренера Романа Ротенберга. Бузова поблагодарила его за подарок и сказала, что была приятно удивлена перед концертом. Ольга пожелала удачи питерскому клубу и рассказала, что коллекционирует джерси. Певица вчера, 28 ноября, дала концерт в Санкт-Петербурге.