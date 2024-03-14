Кудашов рассказал, сыграет ли Никита Гусев с «Трактором»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что нападающий Никита Гусев сможет принять участие в серии плей-офф КХЛ с «Трактором».
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что нападающий Никита Гусев сможет принять участие в серии плей-офф КХЛ с «Трактором».
Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Гусев пропустил пятый матч серии первого раунда плей-офф с минским «Динамо». Он вернулся в состав на шестую игру, но провел на площадке менее восьми минут. В четверг нападающий не тренировался в основе.
«Он будет играть», — приводит слова Кудашова ТАСС.
В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Гусев принял участие в 68 матчах, набрал 89 очков (23 гола и 66 передач) и стал лучшим бомбардиром турнира. 31-летний хоккеист превзошел достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 в составе магнитогорского «Металлурга» набрал 85 (48+37) очков.
Первый матч второго раунда плей-офф между «Динамо» и челябинским «Трактором» пройдет 16 марта в Москве.