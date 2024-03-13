КХЛ назвала лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина

Лучшим вратарем признан Евгений Аликин из «Автомобилиста», одержавший четыре победы в пяти матчах серии против «Ак Барса». Он отразил 96,06% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,22.

Лучшим защитником стал Робин Пресс из «Металлурга». В шести матчах серии с «Амуром» швед забросил две шайбы и сделал пять результативных передач, а также заработал лучший в команде показатель полезности — «+6».

Лучшим нападающим признали Рида Буше из «Авангарда». В пяти матчах серии с «Ладой» американец забросил пять шайб: в третьей игре он оформил хет-трик, а две другие шайбы стали для омичей победными.

Лучшим новичком признан вратарь «Металлурга» Илья Набоков, на счету которого четыре победы в шести матчах против «Амура». Он отразил 92,90% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,17. 20-летний Набоков стал вторым вратарем после Андрея Василевского, признававшимся лучшим новичком в плей-офф Кубка Гагарина.