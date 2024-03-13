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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ назвала лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков по итогам первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Автомобилист
Металлург Мг
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Лучшим вратарем признан Евгений Аликин из «Автомобилиста», одержавший четыре победы в пяти матчах серии против «Ак Барса». Он отразил 96,06% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,22.

Лучшим защитником стал Робин Пресс из «Металлурга». В шести матчах серии с «Амуром» швед забросил две шайбы и сделал пять результативных передач, а также заработал лучший в команде показатель полезности — «+6».

Лучшим нападающим признали Рида Буше из «Авангарда». В пяти матчах серии с «Ладой» американец забросил пять шайб: в третьей игре он оформил хет-трик, а две другие шайбы стали для омичей победными.

Лучшим новичком признан вратарь «Металлурга» Илья Набоков, на счету которого четыре победы в шести матчах против «Амура». Он отразил 92,90% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,17. 20-летний Набоков стал вторым вратарем после Андрея Василевского, признававшимся лучшим новичком в плей-офф Кубка Гагарина.

Второй раунд плей-офф стартует в субботу, 16 марта. В этот день начнутся серии между московским «Динамо» и «Трактором», а также между «Авангардом» и «Локомотивом». Впервые в истории КХЛ на этой стадии плей-офф команды Запада будут играть с командами Востока.

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