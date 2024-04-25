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14:04 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков финала Кубка Гагарина 2024 года.

Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Во всех четырех номинациях лучшими были признаны хоккеисты «Металлурга». Магнитогорцы в финальной серии обыграли ярославский «Локомотив» (4−0) и в третий раз в своей истории стал обладателем главного трофея КХЛ.

Лучшим вратарем признан Илья Набоков. За четыре матча 21-летний голкипер отразил 114 из 117 бросков (97,37%) и оформил один шататут. Его коэффициент надежности составил 0,74. По итогам финальной серии Набоков был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. Также он получил награду лучшему новичку.

Лучшим защитником признан Робин Пресс. 29-летний швед сделал три результативные передачи, а также заблокировал четыре броска и совершил один отбор шайбы.

Лучшим нападающим стал Александр Петунин. 27-летний форвард стал автором двух победных шайб — в первом и третьем матче серии. Также на его счету две результативные передачи, один блокированный бросок и три успешных отбора шайбы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив
1:2
1:0, 0:1, 0:1
Металлург Мг
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