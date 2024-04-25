КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина

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Во всех четырех номинациях лучшими были признаны хоккеисты «Металлурга». Магнитогорцы в финальной серии обыграли ярославский «Локомотив» (4−0) и в третий раз в своей истории стал обладателем главного трофея КХЛ.

Лучшим вратарем признан Илья Набоков. За четыре матча 21-летний голкипер отразил 114 из 117 бросков (97,37%) и оформил один шататут. Его коэффициент надежности составил 0,74. По итогам финальной серии Набоков был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. Также он получил награду лучшему новичку.

Лучшим защитником признан Робин Пресс. 29-летний швед сделал три результативные передачи, а также заблокировал четыре броска и совершил один отбор шайбы.

Лучшим нападающим стал Александр Петунин. 27-летний форвард стал автором двух победных шайб — в первом и третьем матче серии. Также на его счету две результативные передачи, один блокированный бросок и три успешных отбора шайбы.