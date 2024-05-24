Текущие события
Хоккей. НХЛ
25.05
Рейнджерс
Флорида
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Швеция
Финляндия
ОТ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
США
Чехия
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Эдмонтон
ОТ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Швеция
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Канада
Швейцария
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийский чемпион 2018 года Григоренко перешел в СКА

Нападающий Михаил Григоренко подписал контракт с петербургским хоккейным клубом СКА, сообщает пресс-служба клуба.

СКА
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Трудовое соглашение с 30-летним Григоренко рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона-2027/28.

Григоренко выступал в составе ЦСКА с 2021 по 2024 год. В составе команды он три раза выиграл Кубок Гагарина в 2019, 2022 и 2023 году.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ форвард провел за армейцев 59 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 27 голевых передач. В плей-офф в пяти матчах Григоренко забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

В составе сборной России Григоренко стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине. Также он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Ранее стало известно, что еще один трехкратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Плотников вернулся в состав СКА. 33-летний нападающий выступал за ЦСКА с 2021 года, куда ушел именно из СКА. Плотников — трехкратный обладатель Кубка Гагарина, два из которых он завоевал в составе ЦСКА и еще один, выступая за клуб из Санкт-Петербурга.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь