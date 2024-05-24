Олимпийский чемпион 2018 года Григоренко перешел в СКА
Нападающий Михаил Григоренко подписал контракт с петербургским хоккейным клубом СКА, сообщает пресс-служба клуба.
Нападающий Михаил Григоренко подписал контракт с петербургским хоккейным клубом СКА, сообщает пресс-служба клуба.
Трудовое соглашение с 30-летним Григоренко рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона-2027/28.
Григоренко выступал в составе ЦСКА с 2021 по 2024 год. В составе команды он три раза выиграл Кубок Гагарина в 2019, 2022 и 2023 году.
В прошедшем регулярном сезоне КХЛ форвард провел за армейцев 59 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 27 голевых передач. В плей-офф в пяти матчах Григоренко забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.
В составе сборной России Григоренко стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине. Также он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.
Ранее стало известно, что еще один трехкратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Плотников вернулся в состав СКА. 33-летний нападающий выступал за ЦСКА с 2021 года, куда ушел именно из СКА. Плотников — трехкратный обладатель Кубка Гагарина, два из которых он завоевал в составе ЦСКА и еще один, выступая за клуб из Санкт-Петербурга.