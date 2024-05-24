Олимпийский чемпион 2018 года Григоренко перешел в СКА

Трудовое соглашение с 30-летним Григоренко рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона-2027/28.

Григоренко выступал в составе ЦСКА с 2021 по 2024 год. В составе команды он три раза выиграл Кубок Гагарина в 2019, 2022 и 2023 году.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ форвард провел за армейцев 59 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 27 голевых передач. В плей-офф в пяти матчах Григоренко забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

В составе сборной России Григоренко стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине. Также он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.