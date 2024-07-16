Гендиректор «Трактора»: Челябинск ждет Евгения Кузнецова
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что предложение Евгению Кузнецову не уступает другим клубам.
Иван Савин рассказал об интересе челябинского клуба к нападающему «Каролины Харрикейнз» Евгению Кузнецову.
«Для “Трактора” вопрос возвращения Евгения Кузнецова очень важен, и для лучшего взаимопонимания мы общаемся Женей напрямую. К тому же мы лично давно знакомы, так что никаких проблем в коммуникации нет. Мы очень сильно хотим, чтобы Женя оказался в “Тракторе”, и готовы создать ему и всей его семье отличные условия, в том числе финансовые. Наше нынешнее озвученное Кузнецову предложение нисколько не уступает другим. Все болельщики в Челябинске ждут его возвращения, ведь с Женей в составе наша заветная мечта станет гораздо ближе», — приводит слова генерального директора челябинского клуба «РБ Спорт».
Ранее поступила информация о том, что Евгений Кузнецов покинет НХЛ и подпишет контракт со СКА. В сезоне-2023/2024 Евгений Кузнецов провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 24 (8+16) очка по системе «гол+пас». В 10 матчах плей-офф на его счету 6 (4+2).
32-летний нападающий является воспитанником «Трактора». Кузнецов играл в НХЛ с 2014 года. В составе «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.