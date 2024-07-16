Гендиректор «Трактора»: Челябинск ждет Евгения Кузнецова

«Для “Трактора” вопрос возвращения Евгения Кузнецова очень важен, и для лучшего взаимопонимания мы общаемся Женей напрямую. К тому же мы лично давно знакомы, так что никаких проблем в коммуникации нет. Мы очень сильно хотим, чтобы Женя оказался в “Тракторе”, и готовы создать ему и всей его семье отличные условия, в том числе финансовые. Наше нынешнее озвученное Кузнецову предложение нисколько не уступает другим. Все болельщики в Челябинске ждут его возвращения, ведь с Женей в составе наша заветная мечта станет гораздо ближе», — приводит слова генерального директора челябинского клуба «РБ Спорт».