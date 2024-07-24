Чемпион мира по дзюдо вошел в тренерский штаб СКА

Источник: ХК СКА

«В нашем тренерском штабе усиление — с нами будет работать дзюдоист чемпион мира Арман Азатович Адамян! Добро пожаловать в семью СКА!» — написал Ротенберг.

27-летний дзюдоист завоевал золото чемпионата мира 2023 года в весовой категории до 100 кг. Также в его активе есть золото Европейских игр 2019 года, золото чемпионата Европы 2021 года и три победы на Гран-при Большого шлема.

В минувшем сезоне СКА вылетел во втором раунде плей-офф КХЛ, уступив в пяти матчах «Автомобилисту». Клуб из Санкт-Петербурга не смог преодолеть второй раунд плей-офф впервые с 2014 года.