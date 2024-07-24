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11:07 (мск), источник: Спорт Mail

Чемпион мира по дзюдо вошел в тренерский штаб СКА

Российский дзюдоист Арман Адамян вошел в тренерский штаб хоккейного СКА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК СКА

«В нашем тренерском штабе усиление — с нами будет работать дзюдоист чемпион мира Арман Азатович Адамян! Добро пожаловать в семью СКА!» — написал Ротенберг.

27-летний дзюдоист завоевал золото чемпионата мира 2023 года в весовой категории до 100 кг. Также в его активе есть золото Европейских игр 2019 года, золото чемпионата Европы 2021 года и три победы на Гран-при Большого шлема.

В минувшем сезоне СКА вылетел во втором раунде плей-офф КХЛ, уступив в пяти матчах «Автомобилисту». Клуб из Санкт-Петербурга не смог преодолеть второй раунд плей-офф впервые с 2014 года.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

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