КХЛ представила тренеров на Матч звезд

Матч Звезд КХЛ пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене»
Главным тренером команды дивизиона Боброва во второй раз станет Алексей Жамнов («Спартак»). В текущий момент красно-белые идут четвертыми на Западе, одержав 26 побед в 44 матчах и являются лучшей командой своего дивизиона. Жамнов принимал участие в Матче Звезд 2023.
Главным тренером команды дивизиона Тарасова в четвертый раз станет Игорь Никитин («Локомотив»). Ярославцы уверенно идут на первом месте таблицы чемпионата, одержав 36 побед в 46 матчах. Никитин принимал участие в Матчах Звезд в 2018, 2019 и 2020 годах.
Главным тренером команды дивизиона Харламова впервые станет Бенуа Гру («Трактор»). Челябинцы лидируют в Восточной конференции — 29 побед в 47 матчах.
Главным тренером команды дивизиона Чернышева во второй раз станет Виктор Козлов («Салават Юлаев»). Уфимцы выиграли 29 из 44 матчей и идут на втором месте Восточной конференции. Козлов принимал участие в Матче Звезд 2022.
В первый день Матча Звезд КХЛ пройдут конкурсы, мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира, на следующий день состоятся вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.