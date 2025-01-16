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КХЛ представила тренеров на Матч звезд

Жамнов, Никитин, Гру и Козлов станут тренерами на Матче звезд КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: КХЛ

Матч Звезд КХЛ пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене» 8—9 февраля 2025 года.

Главным тренером команды дивизиона Боброва во второй раз станет Алексей Жамнов («Спартак»). В текущий момент красно-белые идут четвертыми на Западе, одержав 26 побед в 44 матчах и являются лучшей командой своего дивизиона. Жамнов принимал участие в Матче Звезд 2023.

Главным тренером команды дивизиона Тарасова в четвертый раз станет Игорь Никитин («Локомотив»). Ярославцы уверенно идут на первом месте таблицы чемпионата, одержав 36 побед в 46 матчах. Никитин принимал участие в Матчах Звезд в 2018, 2019 и 2020 годах.

Главным тренером команды дивизиона Харламова впервые станет Бенуа Гру («Трактор»). Челябинцы лидируют в Восточной конференции — 29 побед в 47 матчах.

Главным тренером команды дивизиона Чернышева во второй раз станет Виктор Козлов («Салават Юлаев»). Уфимцы выиграли 29 из 44 матчей и идут на втором месте Восточной конференции. Козлов принимал участие в Матче Звезд 2022.

В первый день Матча Звезд КХЛ пройдут конкурсы, мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира, на следующий день состоятся вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Спартак
Локомотив
Трактор
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь