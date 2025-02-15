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«Авангард» — «Ак Барс» 16 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В воскресенье, 16 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Начало игры в 14:00 мск.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Авангард» удачно провел выездную серию из 5 матчей. «Ястребы» взяли в них 9 очков. Особенно эффектно они разгромили 13 февраля «Амур» — 7:1. Канадец Джованни Фьоре сделал в той встрече дубль и отдал передачу. После 55 матчей «Авангард» набрал 64 очка и занимает 6-е место на Востоке.

«Ак Барс» после серии побед потерпел два поражения подряд. Сначала казанцы на этой неделе проиграли дома «Торпедо» 1:5, а затем на выезде — «Салавату Юлаеву» 0:3. По словам главного тренера Анвара Гатиятулина, в Уфе казанцам не повезло с реализацией. После 54 игр на счету «Ак Барса» 72 очка, он располагается на 3-м месте в Восточной конференции.

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» — «Ак Барс». В прямом эфире игру будет транслировать «Кинопоиск».

«Авангард» и «Ак Барс» два раза встречались в этом сезоне, оба раза сильнее были омичи — 4:1 и 3:1.

По мнению букмекеров, небольшим фаворитом в этом матче является «Авангард». На победу хозяев площадки в основное время предлагают коэффициент 2,37, на ничью — 3,90, на победу «Ак Барса» — 2,85.

Авангард
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