«Авангард» — «Ак Барс» 16 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Авангард» удачно провел выездную серию из 5 матчей. «Ястребы» взяли в них 9 очков. Особенно эффектно они разгромили 13 февраля «Амур» — 7:1. Канадец Джованни Фьоре сделал в той встрече дубль и отдал передачу. После 55 матчей «Авангард» набрал 64 очка и занимает 6-е место на Востоке.
«Ак Барс» после серии побед потерпел два поражения подряд. Сначала казанцы на этой неделе проиграли дома «Торпедо» 1:5, а затем на выезде — «Салавату Юлаеву» 0:3. По словам главного тренера Анвара Гатиятулина, в Уфе казанцам не повезло с реализацией. После 54 игр на счету «Ак Барса» 72 очка, он располагается на 3-м месте в Восточной конференции.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» — «Ак Барс». В прямом эфире игру будет транслировать «Кинопоиск».
«Авангард» и «Ак Барс» два раза встречались в этом сезоне, оба раза сильнее были омичи — 4:1 и 3:1.
По мнению букмекеров, небольшим фаворитом в этом матче является «Авангард». На победу хозяев площадки в основное время предлагают коэффициент 2,37, на ничью — 3,90, на победу «Ак Барса» — 2,85.