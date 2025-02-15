«Авангард» — «Ак Барс» 16 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Ак Барс» после серии побед потерпел два поражения подряд. Сначала казанцы на этой неделе проиграли дома «Торпедо» 1:5, а затем на выезде — «Салавату Юлаеву» 0:3. По словам главного тренера Анвара Гатиятулина, в Уфе казанцам не повезло с реализацией. После 54 игр на счету «Ак Барса» 72 очка, он располагается на 3-м месте в Восточной конференции.