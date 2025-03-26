«Металлург» — «Авангард» 26 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Авангард» — чуть ли не лучшая команда КХЛ в 2025 году. Недавно омичи выдали серию из 12 побед подряд. Этого не хватило, чтобы прорваться в топ-4 на Востоке, но придало оптимизма и команде, и болельщикам. «Ястребы» провалили первую часть чемпионата, но после прихода главного тренера Ги Буше и подписания нескольких игроков все поменялось. Плюс, сначала вернулся главный снайпер команды Рид Буше, а затем и главный диспетчер Ткачев. «Авангард» планирует сыграть с «Металлургом» в силовой хоккей, но может и поспорить с соперником в плане скорости. У обеих команд есть глубина атаки, очки будут набирать все звенья, не только первые.