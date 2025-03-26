«Металлург» — «Авангард» 26 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Металлург» доволен тем, в каком состоянии подошел к плей-офф, команда Разина проиграла только трижды в последних 15 матчах. Правда, календарь в концовке у магнитогорцев был достаточно легким, им часто попадались клубы из нижней части таблицы. У «Магнитки» почти все в строю, нет только Юрова, который восстанавливается после травмы. Интересно, что лучшим бомбардиром «Металлурга» является защитник Пресс, он же был одним из лучших по очкам и в победном Кубке Гагарина прошлой весной. Главный тренер Разин достаточно эмоционально вел себя в последнее время, периодически он резко высказывается о судьях — возможно, это его способ держать команду в тонусе.
«Авангард» — чуть ли не лучшая команда КХЛ в 2025 году. Недавно омичи выдали серию из 12 побед подряд. Этого не хватило, чтобы прорваться в топ-4 на Востоке, но придало оптимизма и команде, и болельщикам. «Ястребы» провалили первую часть чемпионата, но после прихода главного тренера Ги Буше и подписания нескольких игроков все поменялось. Плюс, сначала вернулся главный снайпер команды Рид Буше, а затем и главный диспетчер Ткачев. «Авангард» планирует сыграть с «Металлургом» в силовой хоккей, но может и поспорить с соперником в плане скорости. У обеих команд есть глубина атаки, очки будут набирать все звенья, не только первые.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Металлург» — «Авангард». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».
«Металлург» и «Авангард» встречались в этом сезоне 6 раз, 5 матчей закончились с разницей в одну шайбу. Магнитогорцы одержали три победы, две из них в основное время. «Авангард» свои матчи выиграл в основное время, в овертайме и по буллитам.
Расписание Кубка Гагарина и результаты матчей вы можете найти здесь.
По мнению букмекеров, в первом матче небольшим фаворитом является «Металлург», на его победу в основное время дают коэффициент 2,30. Успех «Авангарда» оценивается в 2,80. Тотал больше 4,5 стоит 1,78.