«Ак Барс» — «Динамо» Москва 16 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Кудашов уже попробовал обоих голкиперов в этой серии. Сначала он поставил Моторыгина. К молодому вратарю, несмотря на 4 пропущенные шайбы, особых претензий нет. Затем сыграл уже Подъяпольский, который завершил серию против СКА. Он пропустил еще меньше — два гола, но итог один и тот же: поражение «Динамо». Игроки «Ак Барса» лучше действуют на пятачке, особенно Яшкин, и это пока определяет разницу в серии. Также динамовцы больше нервничают, это касается и тренера Кудашова, и самих хоккеистов. Тот же Комтуа подвел команду, удалившись на 10 минут во второй игре.