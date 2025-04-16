«Ак Барс» — «Динамо» Москва 16 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Динамо» Москва. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».
«Ак Барс» перевыполнил программу-минимум в Москве: казанцы забрали оба матча в гостях, и теперь только две победы отделяют их от выхода в полуфинал Кубка Гагарина. Такое развитие событий в серии удивляет, многие ждали, что она будет идти с перевесом «Динамо» или будет как минимум равной. Нельзя сказать, что у «Ак Барса» было игровое преимущество, но он дважды забивал первым и владел инициативой. В первой игре бело-голубые отыгрались и сделали счет 3:3, но пропустили в конце 3-го периода. Во втором матче динамовцам ни разу не удалось пробить Билялова, вратарь казанцев отразил все 45 бросков.
Кудашов уже попробовал обоих голкиперов в этой серии. Сначала он поставил Моторыгина. К молодому вратарю, несмотря на 4 пропущенные шайбы, особых претензий нет. Затем сыграл уже Подъяпольский, который завершил серию против СКА. Он пропустил еще меньше — два гола, но итог один и тот же: поражение «Динамо». Игроки «Ак Барса» лучше действуют на пятачке, особенно Яшкин, и это пока определяет разницу в серии. Также динамовцы больше нервничают, это касается и тренера Кудашова, и самих хоккеистов. Тот же Комтуа подвел команду, удалившись на 10 минут во второй игре.
Букмекеры видят шансы команд практически равными, на победу «Ак Барса» в основное время предлагают коэффициент 2,40, на победу «Динамо» — 2,70. Много голов тут не ждут, тотал меньше 5,5 оценивается в 1,58.