«Салават Юлаев» — «Спартак» 23 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

После 4 матчей в этой серии «Спартак» вел 3−1, и у него было две попытки, чтобы не доводить дело до 7-й игры. Однако красно-белым все же пришлось еще раз полететь в Уфу. В пятой встрече москвичи отыгрались с 1:3, но быстро пропустили в овертайме. В шестом матче «Спартак’м классно начал, перебросал уфимцев 11−2 в первом периоде, но Вязового не пробил. По классике “не забиваешь ты — забивают тебе” счет открыл “Салават Юлаев”, убежав в контратаку. “Спартак” забил в ответ, но игра к этому моменту уже выровнялась. Все снова дошло до овертайма, и тут опять забила команда Козлова.