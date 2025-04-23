«Салават Юлаев» — «Спартак» 23 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Спартак». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на КХЛ ТВ, KHL Prime и «Кинопоиске».
После 4 матчей в этой серии «Спартак» вел 3−1, и у него было две попытки, чтобы не доводить дело до 7-й игры. Однако красно-белым все же пришлось еще раз полететь в Уфу. В пятой встрече москвичи отыгрались с 1:3, но быстро пропустили в овертайме. В шестом матче «Спартак’м классно начал, перебросал уфимцев 11−2 в первом периоде, но Вязового не пробил. По классике “не забиваешь ты — забивают тебе” счет открыл “Салават Юлаев”, убежав в контратаку. “Спартак” забил в ответ, но игра к этому моменту уже выровнялась. Все снова дошло до овертайма, и тут опять забила команда Козлова.
Это важнейшая победа для «Салавата Юлаева», особенно если учесть, что они играли без Цулыгина, Тодда и, самое главное, Ливо. Вязовой выиграл вратарскую дуэль у Загидулина. Вратарь Уфы отразил 40 бросков из 41, а вот Загидулин в овертайме не выручил после броска от синей линии. В 6-м матче не сработало главное оружие «Спартака» — игра в большинстве, до этого он забил в 8 попытках из 10. Также прервалась 4-матчевая серия Морозова, когда он набирал стабильно по два очка. Для «Салавата Юлаева» выход в ½ финала Кубка Гагарина станет первым с 2019 года, для красно-белых — вообще первым в истории клуба.
По мнению букмекеров, чуть больше шансов у хозяев льда. На победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагают 2,14, на победу «Спартака» — 3,00. Тотал больше 5,5 стоит 1,93. Коэффициент на проход дальше уфимцев упал с 6,50 до 1,66.