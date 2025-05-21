Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.20
П2
4.01
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Чехия
2
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Б
Германия
1
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
3
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
22.05
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.76

Финал Лиги Европы и поединок Андрея Рублева, «Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды 21 мая, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Финал Кубка Гагарина. «Локомотив» — «Трактор»

Где смотреть: КХЛ ТВ, Матч ТВ, Кинопоиск.

Пятый матч серии грозит челябинцам потерей шансов на главный трофей. Подопечные Игоря Никитина второй сезон рвутся к Кубку. Сегодня до него остался один шаг, а значит сами хоккеисты не дадут себе права на ошибку.

«Трактор» же за последние два сезона значительно вырос. Смена тренера, кардинальные решения в составе и лидерство в регулярном чемпионате на конференции Востока. Подопечные Бенуа Гру, которые почти беспрепятственно прошли предыдущие три раунда, очевидно, не хотят отдавать победу так просто.

Нас ждет напряженный и интересный хоккей.

Финал Лиги Европы. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Где смотреть: Okko.

Обе команды провалили сезон в АПЛ, потому что находятся чуть выше зоны вылета в таблице, но в Лигу Европы клубы вложились по полной. Победитель сможет отобраться на Лигу чемпионов прямо из низов турнирной таблицы АПЛ — это ли не сказка?

Стоящая на кону Лига чемпионов — это серьезный повод выиграть и супер-мотивация для команд. Мы ждем «мясо»!

Второй круг турнира АТР 500 в Гамбурге. Матч Андрея Рублева и Юстин Энгель

Где смотреть: Кинопоиск.

Первая ракетка России Андрей Рублев встретится со своим соперником, который занимает 333-е место в мировом рейтинге. Рублев хорошо играет в турнирах АТР-500, например, единственный его титул в текущем сезоне — турнир АТР-500 в Дохе.

У россиянина есть все шансы на победу, но он крайне нестабильный игрок и имеет свойство проигрывать даже тем, кто не входит в топ-300 мирового рейтинга. Это и делает исход матча с участием теннисиста их России неоднозначным.

Хоккей. КХЛ
21.05
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.20
П2
4.01