Финал Лиги Европы и поединок Андрея Рублева, «Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина: что посмотреть сегодня

Финал Кубка Гагарина. «Локомотив» — «Трактор»
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Пятый матч серии грозит челябинцам потерей шансов на главный трофей. Подопечные Игоря Никитина второй сезон рвутся к Кубку. Сегодня до него остался один шаг, а значит сами хоккеисты не дадут себе права на ошибку.
«Трактор» же за последние два сезона значительно вырос. Смена тренера, кардинальные решения в составе и лидерство в регулярном чемпионате на конференции Востока. Подопечные Бенуа Гру, которые почти беспрепятственно прошли предыдущие три раунда, очевидно, не хотят отдавать победу так просто.
Нас ждет напряженный и интересный хоккей.
Финал Лиги Европы. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
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Обе команды провалили сезон в АПЛ, потому что находятся чуть выше зоны вылета в таблице, но в Лигу Европы клубы вложились по полной. Победитель сможет отобраться на Лигу чемпионов прямо из низов турнирной таблицы АПЛ — это ли не сказка?
Стоящая на кону Лига чемпионов — это серьезный повод выиграть и супер-мотивация для команд. Мы ждем «мясо»!
Второй круг турнира АТР 500 в Гамбурге. Матч Андрея Рублева и Юстин Энгель
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Первая ракетка России Андрей Рублев встретится со своим соперником, который занимает 333-е место в мировом рейтинге. Рублев хорошо играет в турнирах АТР-500, например, единственный его титул в текущем сезоне — турнир АТР-500 в Дохе.
У россиянина есть все шансы на победу, но он крайне нестабильный игрок и имеет свойство проигрывать даже тем, кто не входит в топ-300 мирового рейтинга. Это и делает исход матча с участием теннисиста их России неоднозначным.