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КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона

КХЛ назвала трех номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2024/25.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В тройку претендентов на награду вошли Бенуа Гру («Трактор»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Игорь Никитин («Локомотив»).

Гру провел дебютный сезон в КХЛ, сумев привести «Трактор» к победе в Восточной конференции и ко второму в истории финалу Кубка Гагарина, в котором челябинский клуб уступил «Локомотиву» (1−4).

Козлов завершил регулярный чемпионат с «Салаватом Юлаевым» на втором месте на Востоке и впервые за шесть лет вывел уфимский клуб в полуфинал Кубка Гагарина, где также уступил «Локомотиву» (1−4). Для 50-летнего специалиста это третий сезон во главе «Салавата».

Никитин установил уникальное достижение в КХЛ, выиграв за один сезон Кубок Открытия, Кубок Континента и первый в истории ярославского клуба Кубок Гагарина. Он стал пятым тренером в истории лиги, завоевавшим Кубок Гагарина как минимум дважды, и третьим, кому удалось выиграть трофей с двумя разными командами.

Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдет 29 мая.