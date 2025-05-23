КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Козлов завершил регулярный чемпионат с «Салаватом Юлаевым» на втором месте на Востоке и впервые за шесть лет вывел уфимский клуб в полуфинал Кубка Гагарина, где также уступил «Локомотиву» (1−4). Для 50-летнего специалиста это третий сезон во главе «Салавата».