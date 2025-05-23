КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона

В тройку претендентов на награду вошли Бенуа Гру («Трактор»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Игорь Никитин («Локомотив»).
Гру провел дебютный сезон в КХЛ, сумев привести «Трактор» к победе в Восточной конференции и ко второму в истории финалу Кубка Гагарина, в котором челябинский клуб уступил «Локомотиву» (1−4).
Козлов завершил регулярный чемпионат с «Салаватом Юлаевым» на втором месте на Востоке и впервые за шесть лет вывел уфимский клуб в полуфинал Кубка Гагарина, где также уступил «Локомотиву» (1−4). Для 50-летнего специалиста это третий сезон во главе «Салавата».
Никитин установил уникальное достижение в КХЛ, выиграв за один сезон Кубок Открытия, Кубок Континента и первый в истории ярославского клуба Кубок Гагарина. Он стал пятым тренером в истории лиги, завоевавшим Кубок Гагарина как минимум дважды, и третьим, кому удалось выиграть трофей с двумя разными командами.
Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдет 29 мая.