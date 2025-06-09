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Радулов не перейдет в СКА и останется в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов достиг договоренности с ярославским клубом о новом контракте. Об этом сообщает телеграм-канал хоккейного агентства Winners.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение 38-летнего хоккеиста будет рассчитано на один сезон.

«Мы достигли договоренности с “Локомотивом” еще по одному игроку — Александр Радулов продолжит карьеру в Ярославле и в ближайшее время подпишет новый контракт сроком на один сезон.

Для Александра это будет второй год в составе “Локомотива”. В прошлом сезоне он стал одним из ключевых лидеров команды — как на льду, так и в раздевалке. Его опыт, энергия и мотивация остаются важной частью амбиций клуба на новый сезон», — сказано в сообщении.

Радулов присоединился к «Локомотиву» прошлым летом и помог клубу выиграть первый в истории Кубок Гагарина. Он провел 81 матч в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 50 (25+25) очков. Радулов был признан самым ценным игроком плей-офф.

После завоевания «Локомотивом» Кубка Гагарина появилась информация о предварительной договоренности Радулова со СКА. Клуб из Санкт-Петербурга предлагал звездному ветерану контракт с годовой зарплатой 200 млн рублей, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком КХЛ.