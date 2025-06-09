Радулов не перейдет в СКА и останется в «Локомотиве»

«Мы достигли договоренности с “Локомотивом” еще по одному игроку — Александр Радулов продолжит карьеру в Ярославле и в ближайшее время подпишет новый контракт сроком на один сезон.



Для Александра это будет второй год в составе “Локомотива”. В прошлом сезоне он стал одним из ключевых лидеров команды — как на льду, так и в раздевалке. Его опыт, энергия и мотивация остаются важной частью амбиций клуба на новый сезон», — сказано в сообщении.