Матч «Локомотив» — «Трактор» 5 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Трактор» после второго выхода в финал Кубка Гагарина в своей истории сохранил главного тренера Гру. А вот в составе есть важные изменения. Основным вратарем теперь будет Дригер, а не Фукале. Также ушли защитники Блажиевский и Кэмпфер и форварды Кравцов, Робинсон, Ткачев и Шабанов. Взамен клуб укрепил оборону Джорданом и атаку Коршковым, Григоренко и лучшим снайпером КХЛ Ливо. В межсезонье «Трактор» провел 4 матча на Кубке губернатора Челябинской области. Челябинцы выиграли домашний турнир, победив в финале «Амур» 5:2.