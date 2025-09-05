Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.30
П2
3.77
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Матч «Локомотив» — «Трактор» 5 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В пятницу, 5 сентября, «Локомотив» принимает «Трактор» в Кубке Открытия.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Матч «Локомотив» — «Трактор» начнется в 19:30 мск на стадионе «Арена-2000» в Ярославле. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в первом матче сезона встречается с челябинским «Трактором». По традиции, финалисты плей-офф разыграют Кубок Открытия. «Локомотив» взял этот трофей год назад, обыграв «Металлург» 3:2. Ярославцы летом сменили тренера, пригласив канадца Хартли после ухода Никитина в ЦСКА. Руководство «Локо» сохранило всех лидеров, решив не обновлять чемпионский состав. В августе ярославцы заняли третье место на Мемориале Блинова, выиграв два матча и два раза проиграв. Также «Локомотив» провел пару товарищеских игр: 2:1 с «Торпедо» и 2:3 в овертайме с «Северсталью».

«Трактор» после второго выхода в финал Кубка Гагарина в своей истории сохранил главного тренера Гру. А вот в составе есть важные изменения. Основным вратарем теперь будет Дригер, а не Фукале. Также ушли защитники Блажиевский и Кэмпфер и форварды Кравцов, Робинсон, Ткачев и Шабанов. Взамен клуб укрепил оборону Джорданом и атаку Коршковым, Григоренко и лучшим снайпером КХЛ Ливо. В межсезонье «Трактор» провел 4 матча на Кубке губернатора Челябинской области. Челябинцы выиграли домашний турнир, победив в финале «Амур» 5:2.

В прошлом регулярном чемпионате «Локомотив» дважды обыграл «Трактор» — 5:3 и 4:2. В финале Кубка Гагарины ярославцы выиграли серию 4−1. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры выделяют «Локомотив» в сегодняшней встрече. Победа команды Хартли в основное время стоит 1,92, а победа «Трактора» — 3,80. Много голов здесь не ждут: на тотал меньше 5,5 предлагают всего 1,51, а на тотал больше 5,5 — 2,55.

Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.30
П2
3.77