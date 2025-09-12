Матч «Сочи» — ЦСКА 12 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч «Сочи» — ЦСКА начнется в 19:30 мск на стадионе «Большой». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА после яркой победы над московским «Динамо» (6:2) провел более спокойный матч против «Адмирала» (1:0). У армейцев своими скоростными проходами выделяется форвард Гурьянов, он и забил единственный гол в этой встрече. Еще один новичок красных синих — вратарь Спенсер — в первый раз сыграл на ноль в КХЛ. При Никитине ЦСКА мало допускает бросков по своим воротам, при этом армейцы также еще ни разу не бросили больше 30 раз по воротам соперника.
«Сочи» достойно бьется на старте сезона с ведущими клубами КХЛ. Сначала команда Крикунова дал бой «Спартаку» (3:4), а затем одолела в Москве «Динамо» в серии буллитов — 3:2. Форвард «леопардов» Сергей Попов возглавляет гонку бомбардиров КХЛ, в 2 матчах у нападающего 5 очков. Также в «Сочи» выделяется новый защитник Хефенмайер, у него 1+1. Экс-голкипер ЦСКА Хомченко провел за «Сочи» оба матча и отразил 73 броска из 79.
Интересно, что в прошлом регулярном чемпионате «Сочи» три раза победил ЦСКА (дважды в основное время). Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Несмотря на результаты личных встреч год назад, букмекеры отдают предпочтение ЦСКА. На успех армейцев в основное время можно поставить за 1,64, на победу «Сочи» — за 4,60. Тотал больше 5,5 эксперты оценили коэффициентом 2,10, а тотал меньше 5,5 — 1,77.