Матч «Сочи» — ЦСКА 12 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

ЦСКА после яркой победы над московским «Динамо» (6:2) провел более спокойный матч против «Адмирала» (1:0). У армейцев своими скоростными проходами выделяется форвард Гурьянов, он и забил единственный гол в этой встрече. Еще один новичок красных синих — вратарь Спенсер — в первый раз сыграл на ноль в КХЛ. При Никитине ЦСКА мало допускает бросков по своим воротам, при этом армейцы также еще ни разу не бросили больше 30 раз по воротам соперника.