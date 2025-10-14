Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 14 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ак Барс» подходит к «Зеленому дерби» после серии из 4 побед. Два дня назад казанцы справились в Москве с ЦСКА (3:2). «Ак Барс» весь матч владел преимуществом, чаще бросал в створ ворот и дважды забил в большинстве. До этого у Казани была плохая реализация лишнего, клуб недавно взял нового помощника тренера Шафранова. Теперь «Ак Барс» занимает 5-е место и приблизился к лидерам Востока. Сегодня будет особый матч для Хмелевского, форвард раньше успешно играл за «Салават Юлаев». За «Ак Барс» Саша набрал 2 очка в 6 матчах.