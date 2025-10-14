Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 14 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» начнется в 17:00 мск и пройдет на «Уфа-Арене». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».
«Салават Юлаев» остается худшей командой Восточной конференции. После 12 матчей в активе уфимцев всего 8 очков. Команда Козлова только что проиграла в Москве и «Динамо» (1:4), и «Спартаку» (1:2). А впереди соперники еще сложнее. «Салавату» не хватает качественных форвардов, отсюда проблемы с результативностью. Но топовых легионеров теперь нет и в этом сезоне, видимо, не будет из-за проблем с финансированием. Главный тренер Козлов отмечает самоотдачу игроков, но на эмоциях игроки «Салавата Юлаева» часто ошибаются и удаляются.
«Ак Барс» подходит к «Зеленому дерби» после серии из 4 побед. Два дня назад казанцы справились в Москве с ЦСКА (3:2). «Ак Барс» весь матч владел преимуществом, чаще бросал в створ ворот и дважды забил в большинстве. До этого у Казани была плохая реализация лишнего, клуб недавно взял нового помощника тренера Шафранова. Теперь «Ак Барс» занимает 5-е место и приблизился к лидерам Востока. Сегодня будет особый матч для Хмелевского, форвард раньше успешно играл за «Салават Юлаев». За «Ак Барс» Саша набрал 2 очка в 6 матчах.
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» уже встречались в этом сезоне, в Казани «барсы» победили 3:1. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
На победу «Ак Барса» в основное время можно поставить за 1,83, на успех «Салавата Юлаева» — за 3,70. Эксперты не ждут много голов в первом периоде, тотал меньше 1,5 здесь стоит 1,75. Общий же тотал матча рассчитан так: меньше 4,5 — 2,25, больше 4,5 — 1,67.