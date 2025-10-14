Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.43
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.24
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.08
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.44
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.06
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
15.10
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
15.10
Монреаль
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.42
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
15.10
Рейнджерс
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.32
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
15.10
Торонто
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.62
П2
3.72
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Флорида
2
П1
X
П2

Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 14 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 14 октября, «Салават Юлаев» схлестнется с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Салават Юлаев"

Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» начнется в 17:00 мск и пройдет на «Уфа-Арене». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».

«Салават Юлаев» остается худшей командой Восточной конференции. После 12 матчей в активе уфимцев всего 8 очков. Команда Козлова только что проиграла в Москве и «Динамо» (1:4), и «Спартаку» (1:2). А впереди соперники еще сложнее. «Салавату» не хватает качественных форвардов, отсюда проблемы с результативностью. Но топовых легионеров теперь нет и в этом сезоне, видимо, не будет из-за проблем с финансированием. Главный тренер Козлов отмечает самоотдачу игроков, но на эмоциях игроки «Салавата Юлаева» часто ошибаются и удаляются.

«Ак Барс» подходит к «Зеленому дерби» после серии из 4 побед. Два дня назад казанцы справились в Москве с ЦСКА (3:2). «Ак Барс» весь матч владел преимуществом, чаще бросал в створ ворот и дважды забил в большинстве. До этого у Казани была плохая реализация лишнего, клуб недавно взял нового помощника тренера Шафранова. Теперь «Ак Барс» занимает 5-е место и приблизился к лидерам Востока. Сегодня будет особый матч для Хмелевского, форвард раньше успешно играл за «Салават Юлаев». За «Ак Барс» Саша набрал 2 очка в 6 матчах.

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» уже встречались в этом сезоне, в Казани «барсы» победили 3:1. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

На победу «Ак Барса» в основное время можно поставить за 1,83, на успех «Салавата Юлаева» — за 3,70. Эксперты не ждут много голов в первом периоде, тотал меньше 1,5 здесь стоит 1,75. Общий же тотал матча рассчитан так: меньше 4,5 — 2,25, больше 4,5 — 1,67.

Хоккей. КХЛ
14.10
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.43
П2
1.83